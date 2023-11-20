https://ria.ru/20231120/muzyka-1910577364.html

Саксофонист Пинчук рассказал об участии в международном конкурсе

Саксофонист Пинчук рассказал об участии в международном конкурсе - РИА Новости, 20.11.2023

Саксофонист Пинчук рассказал об участии в международном конкурсе

Семнадцатилетний музыкант Дмитрий Пинчук, ставший победителем восьмого Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:52

2023-11-20T14:52

2023-11-20T14:52

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Семнадцатилетний музыкант Дмитрий Пинчук, ставший победителем восьмого Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса, рассказал РИА Новости, что победа в конкурсе стала для него приятным сюрпризом, а обстановка вокруг была дружественной и все очень доброжелательно относились к русским музыкантам. Конкурс саксофонистов имени Сакса проходил в бельгийском городе Динан с 31 октября по 11 ноября. Россию в финале конкурса, кроме Дмитрия Пинчука, представляли также Владимир Пецкус и Михаил Казаков – выпускники Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Пришел, увидел, победилДмитрий Пинчук – 17-летний студент третьего курса музыкального колледжа, стал победителем одного из самых престижных мировых конкурсов саксофонистов. Одержав победу с первого раза, Пинчук не планирует останавливаться на достигнутом, хотя конкурс Сакса долгое время был его мечтой. "Этот конкурс для меня самый престижный. С детства я мечтал принять участие. Победа для меня была большим сюрпризом. Своим выступлением я был очень доволен. Думал, что в таком возрасте это невозможно, первый раз приехал – и сразу победил. Я очень надеялся войти в тройку, но когда узнал, что победил, был приятно удивлен", - рассказал Пинчук. Юный победитель поделился, что самый трудный этап конкурса он преодолел в самом начале. "Для меня самым сложным оказался первый тур, а на третьем уже все было гораздо проще, чем я ожидал", - сказал он. Музыка вне политикиКонкуренция была очень высокой: участникам предстояло три тура, и в каждом из них были исполнители высокого уровня. Музыкант подчеркнул, что, по его мнению, ребята из России были "на голову выше всех остальных", а участник Владимир Пецкус, занявший шестое место, заслуживал более высоких оценок. Третий представитель России Михаил Казаков также занял призовое третье место. Однако, несмотря на конкуренцию, атмосфера на конкурсе, по словам Пинчука, была дружественной. "Это было не как спортивное состязание, а как приятное времяпровождение", - отметил музыкант. Также, вопреки повестке отмены русской культуры за рубежом, участие в конкурсе для российских музыкантов прошло без неприятных инцидентов и провокаций. "Никаких провокаций не происходило. Все были очень доброжелательны, не было расовых дискриминаций или высказываний: музыка, можно сказать, была вне политики", - подчеркнул Пинчук. Нелегкий путьБез трудностей все-таки не обошлось. Ограничения в передвижении заставили музыкантов из России добираться до конкурса окольным путем с многочисленными пересадками. "Добирались, конечно, тяжело. Надо было ехать с пересадками, и все перелеты заняли два дня: через Стамбул, потом в Барселону, а потом в Брюссель, а оттуда в Динан", - рассказал Пинчук, отметив, что при этом они смогли без проблем оформить туристическую визу. Такой долгий путь, к счастью, не сказался на выступлении. Пинчук признался, что на восстановление ему хватило пары дней, а между прилетом и выступлением была неделя. Еду только за победойПодготовка к конкурсу, по словам музыканта, была не такой уж длительной: гораздо дольше он ждал возможности участия. "Ожидание конкурса для меня составило около восьми лет. Именно подготовка, разбор программы, началась где-то чуть меньше года назад", - сообщил Пинчук. Следующей пока непокоренной вершиной для музыканта станет фестиваль Andorra Sax Fest, который пройдет в Андорре в конце марта-начале апреля 2024 года. Для Пинчука участие в этом конкурсе станет четвертой попыткой завоевать лидерство. "Первый раз я прошел в полуфинал, второй раз занял четвертое место, последний раз – только второе. Сейчас еду только за победой", - заявил он. Ориентир — учительСвои глобальные планы Пинчук деликатно прокомментировал, сказав, что определенной цели у него нет, но в творчестве он ориентируется на своего учителя. "Абстрактно, мне хочется добиться таких же больших успехов, как мой учитель Никита Зимин... На данный момент он лучший классический саксофонист в мире, однозначно", - рассказал Пинчук. Зимин – президент Евразийской Ассоциации саксофонистов, член Гильдии молодых музыкантов-исполнителей Российского музыкального союза, преподаватель МГКМИ имени Фредерика Шопена и обладатель гран-при самых престижных международных конкурсов. Он так же, как и его ученик, участвовал в конкурсе саксофонистов имени Сакса, но победил не с первого раза: Зимин сначала занял второе место, а потом через четыре года, в 2014 году, снова приехал и победил. Зимин много гастролировал по России и, кроме того, собирал своих учеников из разных уголков страны – талантливых ребят, которые теперь занимают одни из самых высоких мест в престижных мировых конкурсах. Пинчук добавил, что Зимин был членом жюри конкурса Сакса, поэтому не мог ставить оценки своим ученикам. Более того, согласно строгим правилам, на протяжении конкурса они не могли между собой общаться. О конкурсеМеждународный музыкальный конкурс носит имя изобретателя саксофона – Адольфа Сакса. Он проводится раз в четыре года в родном городе музыканта и считается крупнейшим и одним из самых значимых в мире саксофонной музыки. В 2023 году в нем приняли участие 264 кандидата из 19 стран мира. Кроме троих участников из России в шестерку победителей вошли два участника из Японии и один из Италии. Прослушивания проходили в зале кафедрального собора Динана. В финале музыканты должны были исполнить по две пьесы общей продолжительностью около 40 минут. Все финалисты получили в подарок новые инструменты.

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Дарья Буймова

россия, стамбул, барселона (город), михаил казаков, культура