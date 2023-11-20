https://ria.ru/20231120/mladentsy-1910552691.html

Эвакуированные из больницы в Газе младенцы страдают инфекциями, заявила ВОЗ

Эвакуированные из больницы в Газе младенцы страдают инфекциями, заявила ВОЗ - РИА Новости, 20.11.2023

Эвакуированные из больницы в Газе младенцы страдают инфекциями, заявила ВОЗ

Все младенцы, эвакуированные из больницы "Аш-Шифа" в Газе, страдают серьезными инфекциями, одиннадцать из них находятся в критическом состоянии, сообщила... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:24

2023-11-20T13:24

2023-11-20T13:25

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все младенцы, эвакуированные из больницы "Аш-Шифа" в Газе, страдают серьезными инфекциями, одиннадцать из них находятся в критическом состоянии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в воскресенье, что 31 новорождённого недоношенного ребенка, который находился в инкубаторах больницы "Аш-Шифа", удалось эвакуировать оттуда. Детей планируют переправить в больницы Египта. "Младенцы были успешно доставлены в отделение интенсивной терапии для новорожденных больницы Аль-Хелаль Аль-Эмарати на юге Газы, где их состояние оценивается и стабилизируется. Местные врачи говорят, что все младенцы борются с серьезными инфекциями из-за нехватки медикаментов и невозможности продолжать меры инфекционного контроля в больнице "Аль-Шифа". Одиннадцать находятся в критическом состоянии", - говорится в релизе организации. По данным ВОЗ, двое младенцев скончались до начала эвакуации. Также сообщается, что из больницы были эвакуированы шесть медработников и десять членов их семей. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что в больнице "Аш-Шифа" остаются около 250 тяжелораненых пациентов, которые не смогли из нее эвакуироваться по требованию Израиля, об их состоянии ничего неизвестно.

https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910524726.html

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Влада Копылова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, воз, израиль, сектор газа