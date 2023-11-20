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Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф - РИА Новости, 20.11.2023
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10:59 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/milov-1910513220.html
Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф
Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф - РИА Новости, 20.11.2023
Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф
Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за неуказания своего статуса... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:59
2023-11-20T10:59
общество
россия
владимир милов
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за неуказания своего статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде. "Поступил протокол об административном правонарушении на Милова В.С.* по ст. 19.34 ч.4 КоАП", - сказал собеседник агентства. По данной административной статье ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Милова* 16 ноября заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов. Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231120/maksakova-1910503795.html
https://ria.ru/20231117/inoagenty-1910194669.html
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общество, россия, владимир милов, москва
Общество, Россия, Владимир Милов, Москва
Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф

Осужденному за фейки о ВС РФ Милову грозит штраф за неуказание статуса иноагента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВладимир Милов*
Владимир Милов* - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Милов*. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал новый протокол в отношении сторонника Алексея Навального Владимира Милова* из-за неуказания своего статуса иностранного агента в публикациях в социальных сетях, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступил протокол об административном правонарушении на Милова В.С.* по ст. 19.34 ч.4 КоАП", - сказал собеседник агентства.
По данной административной статье ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Милова* 16 ноября заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Певице Максаковой* грозит второй штраф за отсутствие маркировки иноагента
10:16
Уехавший за границу Милов* был объявлен в розыск в июне 2022 года, за месяц до этого включен в реестр СМИ-иноагентов.
Обвиняемый несколько месяцев в 2002 году занимал пост замминистра энергетики РФ, а после увольнения ушел в политику.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации
17 ноября, 21:11
 
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