https://ria.ru/20231120/mery_podderzhki-1910656615.html

Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 20.11.2023

Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:05

2023-11-20T19:05

2023-11-20T19:05

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

поддержка

сво

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в работе, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Работа в регионе ведется по двум направлениям – формирование грузов поддержки и адресная помощь военнослужащим и членам их семей. "Если раньше мы делали упор на обмундирование и оснащение военнослужащих, то сейчас по обращениям военнослужащих делаем упор на технические средства, автомобили повышенной проходимости. Все заявки отрабатываются совместно с командующими воинских частей, где служат наши земляки", - написал Темрезов. Он отметил, что работа по оказанию поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей ведется во всех городах и районах КЧР. "Сейчас в республике действует 31 мера поддержки семей, еще шесть региональных мер находятся в работе. По итогам совещания приняли ряд решений по дальнейшему расширению региональных мер поддержки как финансового, так и организационного характера для военнослужащих и членов их семей", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html

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рашид темрезов, поддержка, сво, карачаево-черкесская республика (кчр)