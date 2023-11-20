Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей
© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в работе, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Работа в регионе ведется по двум направлениям – формирование грузов поддержки и адресная помощь военнослужащим и членам их семей.
"Если раньше мы делали упор на обмундирование и оснащение военнослужащих, то сейчас по обращениям военнослужащих делаем упор на технические средства, автомобили повышенной проходимости. Все заявки отрабатываются совместно с командующими воинских частей, где служат наши земляки", - написал Темрезов.
Он отметил, что работа по оказанию поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей ведется во всех городах и районах КЧР.
"Сейчас в республике действует 31 мера поддержки семей, еще шесть региональных мер находятся в работе. По итогам совещания приняли ряд решений по дальнейшему расширению региональных мер поддержки как финансового, так и организационного характера для военнослужащих и членов их семей", - написал Темрезов.