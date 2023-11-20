Рейтинг@Mail.ru
Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
19:05 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/mery_podderzhki-1910656615.html
Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей
Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей - РИА Новости, 20.11.2023
Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей
В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:05
2023-11-20T19:05
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
поддержка
сво
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_81fc31214b2d7199f0ba2484a1703942.jpg
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в работе, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Работа в регионе ведется по двум направлениям – формирование грузов поддержки и адресная помощь военнослужащим и членам их семей. "Если раньше мы делали упор на обмундирование и оснащение военнослужащих, то сейчас по обращениям военнослужащих делаем упор на технические средства, автомобили повышенной проходимости. Все заявки отрабатываются совместно с командующими воинских частей, где служат наши земляки", - написал Темрезов. Он отметил, что работа по оказанию поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей ведется во всех городах и районах КЧР. "Сейчас в республике действует 31 мера поддержки семей, еще шесть региональных мер находятся в работе. По итогам совещания приняли ряд решений по дальнейшему расширению региональных мер поддержки как финансового, так и организационного характера для военнослужащих и членов их семей", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910654167_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5d816d8779df3eea596cce1236cd6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рашид темрезов, поддержка, сво, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, поддержка, СВО, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Темрезов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

© Фото : Рашид Темрезов / TelegramГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Рашид Темрезов / Telegram
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании по вопросу организации работы по поддержке военнослужащих из Карачаево-Черкесии, выполняющих задачи в зоне СВО, и их семей
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 20 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии действует 31 мера поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей, еще шесть региональных мер находятся в работе, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Работа в регионе ведется по двум направлениям – формирование грузов поддержки и адресная помощь военнослужащим и членам их семей.
"Если раньше мы делали упор на обмундирование и оснащение военнослужащих, то сейчас по обращениям военнослужащих делаем упор на технические средства, автомобили повышенной проходимости. Все заявки отрабатываются совместно с командующими воинских частей, где служат наши земляки", - написал Темрезов.
Он отметил, что работа по оказанию поддержки военнослужащих – участников специальной военной операции и их семей ведется во всех городах и районах КЧР.
"Сейчас в республике действует 31 мера поддержки семей, еще шесть региональных мер находятся в работе. По итогам совещания приняли ряд решений по дальнейшему расширению региональных мер поддержки как финансового, так и организационного характера для военнослужащих и членов их семей", - написал Темрезов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки
10 октября, 13:14
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовподдержкаСВОКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала