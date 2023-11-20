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Власти назвали причину крушения самолета Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 20.11.2023
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13:00 20.11.2023 (обновлено: 13:04 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/krushenie-1910547153.html
Власти назвали причину крушения самолета Ан-2 на Чукотке
Власти назвали причину крушения самолета Ан-2 на Чукотке - РИА Новости, 20.11.2023
Власти назвали причину крушения самолета Ан-2 на Чукотке
Причиной крушения самолета Ан-2 на Чукотке стало резкое ухудшение погоды: снижение видимости и сильный порывистый ветер, сообщил глава региона Владислав... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:00
2023-11-20T13:04
происшествия
чукотка
ан-2
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Причиной крушения самолета Ан-2 на Чукотке стало резкое ухудшение погоды: снижение видимости и сильный порывистый ветер, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту 10 ноября перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Один из участвовавших в поисках сотрудников рассказал РИА Новости, что самолет врезался в сопку на высоте 426 метров, сама сопка - 849 метров."Предварительно установлено, что легкомоторный самолёт выполнял рейс в лётную погоду. При заходе на посадку погодные условия резко ухудшились - упала видимость и начался сильный порывистый ветер. По предварительным выводам, это стало причиной авиапроисшествия", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.Он отметил, что в понедельник обсуждал этот вопрос с председателем комиссии по расследованию авиапроисшествия Межгосударственного авиационного комитета Москвы Романом Костенюком.Кузнецов добавил, что по окончанию расследования, кроме заключения, комиссия представит рекомендации авиакомпаниям, которые позволят предупредить подобные авиапроисшествия.Трое находившихся на борту самолета были травмированы, но выжили. Пассажир Ан-2 получил ушибы мягких тканей и от транспортировки в Анадырь отказался. Капитана самолета успешно прооперировали в столице Чукотки. Один из участвовавших в поисках сотрудник местной артели рассказал РИА Новости, что капитан Ан-2 получил переломы обеих ног и провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Нашли его шесть сотрудников артелей, в пургу они пять часов поднимались на сопку по глубокому снегу, чтобы найти пострадавшего.Врач анестезиолог-реаниматолог окружной больницы Олег Беспрозванных сообщал, что капитан самолета был в тяжелом состоянии за счет открытых переломов ног, кровопотери и переохлаждения. Сейчас оба летчика в удовлетворительном состоянии, отмечали в больнице.
https://ria.ru/20231118/an-2-1910219046.html
https://radiosputnik.ru/20231117/aviakatastrofa-1910189151.html
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происшествия, чукотка, ан-2
Происшествия, Чукотка, Ан-2
Власти назвали причину крушения самолета Ан-2 на Чукотке

Власти: причиной крушения самолета Ан-2 на Чукотке стало резкое ухудшение погоды

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Самолет Ан-2 . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Причиной крушения самолета Ан-2 на Чукотке стало резкое ухудшение погоды: снижение видимости и сильный порывистый ветер, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.
Ан-2 с пассажиром и двумя членами экипажа на борту 10 ноября перестал выходить на связь во время маршрута Певек - Полярный – Певек, на место последних координат отправились спасатели на вертолете и вездеходе, но из-за непогоды вертолет пришлось отозвать. В конце концов самолет нашла поисковая группа из числа работников артелей. Один из участвовавших в поисках сотрудников рассказал РИА Новости, что самолет врезался в сопку на высоте 426 метров, сама сопка - 849 метров.
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"Предварительно установлено, что легкомоторный самолёт выполнял рейс в лётную погоду. При заходе на посадку погодные условия резко ухудшились - упала видимость и начался сильный порывистый ветер. По предварительным выводам, это стало причиной авиапроисшествия", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в понедельник обсуждал этот вопрос с председателем комиссии по расследованию авиапроисшествия Межгосударственного авиационного комитета Москвы Романом Костенюком.
Кузнецов добавил, что по окончанию расследования, кроме заключения, комиссия представит рекомендации авиакомпаниям, которые позволят предупредить подобные авиапроисшествия.
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Трое находившихся на борту самолета были травмированы, но выжили. Пассажир Ан-2 получил ушибы мягких тканей и от транспортировки в Анадырь отказался. Капитана самолета успешно прооперировали в столице Чукотки. Один из участвовавших в поисках сотрудник местной артели рассказал РИА Новости, что капитан Ан-2 получил переломы обеих ног и провел на морозе больше 10 часов в ожидании помощи. Нашли его шесть сотрудников артелей, в пургу они пять часов поднимались на сопку по глубокому снегу, чтобы найти пострадавшего.
Врач анестезиолог-реаниматолог окружной больницы Олег Беспрозванных сообщал, что капитан самолета был в тяжелом состоянии за счет открытых переломов ног, кровопотери и переохлаждения. Сейчас оба летчика в удовлетворительном состоянии, отмечали в больнице.
 
ПроисшествияЧукоткаАн-2
 
 
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