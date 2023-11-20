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Во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада
Во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада - РИА Новости, 20.11.2023
Во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада
Мужчину во Франции задержали с поличным за кражу подгузников из детского сада, сообщает газета Figaro. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T20:01
2023-11-20T20:01
2023-11-20T20:01
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчину во Франции задержали с поличным за кражу подгузников из детского сада, сообщает газета Figaro. "Мужчину около пятидесяти лет задержали в ночь с субботы на воскресенье в Уллене (пригороде Лиона – ред.)… с подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отверткой при себе немногим ранее трех часов ночи. Дверь здания, прилегающего к учреждению, была взломана. Его задержали с поличным на выходе из здания", - пишет газета. Газета указывает, что мужчина признался полиции в том, что украл подгузники, однако заявил, что не взламывал дверь здания, а воспользовался тем, что дверь открыл выходящий из него "мужчина на самокате". Отмечается, что обвиняемый предстанет перед судом без предварительного следствия.
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франция, лион
Во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада
Figaro: во Франции мужчину задержали с поличным за кражу подгузников из детсада
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Мужчину во Франции задержали с поличным за кражу подгузников из детского сада, сообщает газета Figaro
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"Мужчину около пятидесяти лет задержали в ночь с субботы на воскресенье в Уллене (пригороде Лиона – ред.)… с подгузниками в руках. Он выходил из яслей с отверткой при себе немногим ранее трех часов ночи. Дверь здания, прилегающего к учреждению, была взломана. Его задержали с поличным на выходе из здания", - пишет газета.
Газета указывает, что мужчина признался полиции в том, что украл подгузники, однако заявил, что не взламывал дверь здания, а воспользовался тем, что дверь открыл выходящий из него "мужчина на самокате".
Отмечается, что обвиняемый предстанет перед судом без предварительного следствия.
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