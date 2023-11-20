https://ria.ru/20231120/kongress-1910523041.html

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение — 2023"

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение — 2023" - РИА Новости, 20.11.2023

Опубликована программа конгресса "Национальное здравоохранение — 2023"

На официальном сайте Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" опубликована деловая программа этого мероприятия,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:40

2023-11-20T11:40

2023-11-20T11:40

общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. На официальном сайте Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2023" опубликована деловая программа этого мероприятия, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения РФ и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – ФГБУ "Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России. Конгресс состоится на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ 1–2 декабря 2023 года. "В деловой программе конгресса "Национальное здравоохранение – 2023" отражены самые яркие достижения здравоохранения нашей страны за последние годы. Обсуждение планируется с участием лидеров других отраслей – наших партнеров, госкорпораций, бизнеса. В дискуссиях по вопросам развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан, внедрения медицинских инноваций выскажутся ведущие эксперты в области здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности, регулирующих органов", - отметила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения министерства здравоохранения РФ Ольга Кобякова. Она добавила, что участие международных экспертов дает возможность получить внешнюю экспертизу, а также учесть опыт других стран. "А презентация лучших практик регионов создает основу для масштабирования наиболее эффективных инструментов", – подчеркнула Кобякова. Содержание сессий деловой программы отвечает актуальной повестке дня в области устойчивого развития системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам, роли здравоохранения как стратегического ресурса экономического роста государства. В двухдневной программе конгресса – более 30 мероприятий в разных форматах. Среди участников экспертных дискуссий – руководители госструктур, крупнейших научных центров, учреждений и компаний в области здравоохранения, медицинских и смежных технологий, представители пациентских организаций. В конгрессе примут участие иностранные эксперты по различным профилям сферы здравоохранения. Среди тем заявленных сессий: господдержка и внедрение инновационных разработок в медицине, цифровизация здравоохранения, популяризация здорового образа жизни, развитие отечественного производства препаратов крови и жизненно важных лекарственных средств, инфекционная безопасность страны. В рамках деловой программы эксперты также обсудят вопросы подготовки медицинских кадров, финансовой устойчивости системы здравоохранения, прогресс в борьбе с неинфекционными заболеваниями и другие темы. Две сессии будут посвящены обсуждению "Московского стандарта" в здравоохранении. Запланированы тематические сессии "Медицина и качество", соорганизатором которой выступает Росздравнадзор, и "Организация системы долговременного ухода", где соорганизатором выступает министерство труда и социальной защиты РФ. Специальная сессия "Организация отечественного производства препаратов крови как вклад в обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения" организована совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Кроме того, в рамках конгресса будут вручены награды лучшим врачам и лучшим медицинским работникам со средним образованием, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов. Завершится конгресс актовой лекцией министра здравоохранения России Михаила Мурашко "Развитие здравоохранения в РФ: было, стало, будет".

https://ria.ru/20231107/filimonov-1908005501.html

https://ria.ru/20230807/zdravookhranenie-1888546587.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)