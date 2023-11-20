https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона - РИА Новости, 20.11.2023
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона
Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой представила в Китае потенциал региона по развитию автокластера и производству... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:47
2023-11-20T17:47
2023-11-20T17:47
калужская область
экономика
китай
калужская область
гуанчжоу
владислав шапша
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КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой представила в Китае потенциал региона по развитию автокластера и производству автокомпонентов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что с делегацией региона работал на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Выставка, как отметил Шапша, входит в тройку крупнейших в Китайской Народной Республике (КНР). "Провели переговоры с представителями китайского бизнеса, заинтересованного в развитии сотрудничества с Калужской областью. Представили потенциал нашего региона по развитию автокластера, производству автокомпонентов. Сейчас главная задача – возобновить работу регионального автопрома, наладить новые связи, расширить кооперацию", - написал губернатор. Владислав Шапша рассказал, что технологический рывок, который в последние годы совершила автомобильная промышленность Китая, впечатляет его – в частности, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, экологически чистого электротранспорта. Губернатор подчеркнул, что у правительства Калужской области есть большой интерес к сотрудничеству с китайскими производителями.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html
https://ria.ru/20231101/stend-1906818396.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, калужская область, гуанчжоу, владислав шапша
Калужская область, Экономика, Китай, Калужская область, Гуанчжоу, Владислав Шапша
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона
Делегация Калужской области представила в Китае потенциал автокластера региона
КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой представила в Китае потенциал региона по развитию автокластера и производству автокомпонентов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале
, что с делегацией региона работал на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу
. Выставка, как отметил Шапша, входит в тройку крупнейших в Китайской Народной Республике (КНР).
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"Провели переговоры с представителями китайского бизнеса, заинтересованного в развитии сотрудничества с Калужской областью. Представили потенциал нашего региона по развитию автокластера, производству автокомпонентов. Сейчас главная задача – возобновить работу регионального автопрома, наладить новые связи, расширить кооперацию", - написал губернатор.
Владислав Шапша рассказал, что технологический рывок, который в последние годы совершила автомобильная промышленность Китая, впечатляет его – в частности, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, экологически чистого электротранспорта. Губернатор подчеркнул, что у правительства Калужской области есть большой интерес к сотрудничеству с китайскими производителями.
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