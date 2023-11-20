https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html

Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона

Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона - РИА Новости, 20.11.2023

Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона

Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой представила в Китае потенциал региона по развитию автокластера и производству... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

2023-11-20T17:47

калужская область

экономика

китай

калужская область

гуанчжоу

владислав шапша

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КАЛУГА, 20 ноя – РИА Новости. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой представила в Китае потенциал региона по развитию автокластера и производству автокомпонентов. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что с делегацией региона работал на Международной автомобильной выставке в Гуанчжоу. Выставка, как отметил Шапша, входит в тройку крупнейших в Китайской Народной Республике (КНР). "Провели переговоры с представителями китайского бизнеса, заинтересованного в развитии сотрудничества с Калужской областью. Представили потенциал нашего региона по развитию автокластера, производству автокомпонентов. Сейчас главная задача – возобновить работу регионального автопрома, наладить новые связи, расширить кооперацию", - написал губернатор. Владислав Шапша рассказал, что технологический рывок, который в последние годы совершила автомобильная промышленность Китая, впечатляет его – в частности, развитие цифровых технологий, искусственного интеллекта, экологически чистого электротранспорта. Губернатор подчеркнул, что у правительства Калужской области есть большой интерес к сотрудничеству с китайскими производителями.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908496451.html

https://ria.ru/20231101/stend-1906818396.html

китай

калужская область

гуанчжоу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, калужская область, гуанчжоу, владислав шапша