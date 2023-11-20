https://ria.ru/20231120/kirovskoe-1910487705.html
Якутия в 2024 году отремонтирует 46 объектов в подшефном городе ДНР
Якутия в 2024 году отремонтирует 46 объектов в подшефном городе ДНР - РИА Новости, 20.11.2023
Якутия в 2024 году отремонтирует 46 объектов в подшефном городе ДНР
План восстановительных работ в городе Кировское Донецкой Народной Республики на 2024 год утвержден, Якутии предстоит отремонтировать в подшефном городе еще 46... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T07:54
2023-11-20T07:54
2023-11-20T07:54
донецкая народная республика
денис пушилин
айсен николаев
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ЯКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. План восстановительных работ в городе Кировское Донецкой Народной Республики на 2024 год утвержден, Якутии предстоит отремонтировать в подшефном городе еще 46 социальных объектов, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Он рассказал, что на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным обсуждалось восстановление Кировского. "Нами утвержден план работ на 2024 год, который включает ремонт 46 объектов, в том числе восьми многоквартирных домов, детского сада №16 и музыкальной школы, 14 объектов ЖКХ. Кроме того, будут проведены работы по освещению улиц и ремонту дорожного полотна", - отметил глава Якутии. Ранее сообщалось о том, что Якутия полностью выполнила работы на 2023 год по восстановлению города Кировское в ДНР. Всего отремонтирован 41 объект. Пушилин вручил Николаеву Орден Дружбы ДНР.
https://realty.ria.ru/20230802/dorogi-1887775764.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, айсен николаев
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Айсен Николаев
Якутия в 2024 году отремонтирует 46 объектов в подшефном городе ДНР
Николаев: Якутия в 2024 году отремонтирует 46 объектов в городе Кировское в ДНР