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Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли
Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли - РИА Новости, 20.11.2023
Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли
Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщила ее дочь Елена Эфрос. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:51
2023-11-20T12:51
2023-11-20T12:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщила ее дочь Елена Эфрос. "Мама умерла сегодня утром", - написала она в одном из своих аккаунтов в социальных сетях. Нина Катерли родилась 30 июня 1934 года в Ленинграде. Она известна как правозащитница, а также автор 15 книг прозы и публицистики. Ее внучка, театральный режиссер Евгения Беркович находится под арестом по делу об оправдании терроризма, которое было возбуждено из-за размещения на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", где, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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санкт-петербург, ленинград, россия, исламское государство, youtube
Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Исламское государство, YouTube, Культура
Умерла писательница и правозащитница Нина Катерли
Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни, сообщила ее дочь Елена Эфрос.
«
"Мама умерла сегодня утром", - написала она в одном из своих аккаунтов в социальных сетях.
Нина Катерли родилась 30 июня 1934 года в Ленинграде. Она известна как правозащитница, а также автор 15 книг прозы и публицистики.
Ее внучка, театральный режиссер Евгения Беркович находится под арестом по делу об оправдании терроризма, которое было возбуждено из-за размещения на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", где, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.
* Террористическая группировка, запрещенная в России