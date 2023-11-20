https://ria.ru/20231120/izrail-1910504351.html

Франция призвала Израиль к соблюдению международного права

Франция призвала Израиль к соблюдению международного права - РИА Новости, 20.11.2023

Франция призвала Израиль к соблюдению международного права

МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:23

2023-11-20T10:23

2023-11-20T10:23

в мире

израиль

франция

ближний восток

эммануэль макрон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на больницу "Аш-Шифа". "Франция выражает крайнюю обеспокоенность в связи с военными операциями Израиля в больнице "Аш-Шифа". Она напоминает об абсолютной необходимости для Израиля соблюдать международное право, что означает, в особенности, защиту медицинской гражданской инфраструктуры и налагает обязательства во все времена проверять пропорциональность ударов и принимать меры предосторожности", - сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. Никакое использование гражданской инфраструктуры в военных целях не может быть оправдано, а палестинское население не должно платить за преступления ХАМАС - в особенности, это касается уязвимых граждан, раненых и больных, а также гуманитарного персонала, заявили в МИД. Накануне французские СМИ сообщили, что более десяти французских послов на Ближнем Востоке выступили с резкой критикой произраильской позиции президента Франции Эммануэля Макрона. В письме, направленном в Елисейский дворец и в МИД республики, они указали на "непонимание" и "раздражение" на Ближнем Востоке, вызванное несбалансированной позицией Макрона, которая, по их мнению, может вызвать "длительный кризис" в отношениях Франции и арабских стран. Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам. Власти Газы заявили, что внутри медкомплекса находятся около 9 тысяч человек.

https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909968254.html

https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html

израиль

франция

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, франция, ближний восток, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году