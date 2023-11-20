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Франция призвала Израиль к соблюдению международного права - РИА Новости, 20.11.2023
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10:23 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/izrail-1910504351.html
Франция призвала Израиль к соблюдению международного права
Франция призвала Израиль к соблюдению международного права - РИА Новости, 20.11.2023
Франция призвала Израиль к соблюдению международного права
МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:23
2023-11-20T10:23
в мире
израиль
франция
ближний восток
эммануэль макрон
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на больницу "Аш-Шифа". "Франция выражает крайнюю обеспокоенность в связи с военными операциями Израиля в больнице "Аш-Шифа". Она напоминает об абсолютной необходимости для Израиля соблюдать международное право, что означает, в особенности, защиту медицинской гражданской инфраструктуры и налагает обязательства во все времена проверять пропорциональность ударов и принимать меры предосторожности", - сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике. Никакое использование гражданской инфраструктуры в военных целях не может быть оправдано, а палестинское население не должно платить за преступления ХАМАС - в особенности, это касается уязвимых граждан, раненых и больных, а также гуманитарного персонала, заявили в МИД. Накануне французские СМИ сообщили, что более десяти французских послов на Ближнем Востоке выступили с резкой критикой произраильской позиции президента Франции Эммануэля Макрона. В письме, направленном в Елисейский дворец и в МИД республики, они указали на "непонимание" и "раздражение" на Ближнем Востоке, вызванное несбалансированной позицией Макрона, которая, по их мнению, может вызвать "длительный кризис" в отношениях Франции и арабских стран. Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам. Власти Газы заявили, что внутри медкомплекса находятся около 9 тысяч человек.
https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909968254.html
https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html
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в мире, израиль, франция, ближний восток, эммануэль макрон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Ближний Восток, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Франция призвала Израиль к соблюдению международного права

Франция призвала Израиль к соблюдению международного права после атаки больницы

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на больницу "Аш-Шифа".
"Франция выражает крайнюю обеспокоенность в связи с военными операциями Израиля в больнице "Аш-Шифа". Она напоминает об абсолютной необходимости для Израиля соблюдать международное право, что означает, в особенности, защиту медицинской гражданской инфраструктуры и налагает обязательства во все времена проверять пропорциональность ударов и принимать меры предосторожности", - сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике.
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Армия Израиля заявила, что нашла подземный туннель в больнице "Аш-Шифа"
16 ноября, 22:28
Никакое использование гражданской инфраструктуры в военных целях не может быть оправдано, а палестинское население не должно платить за преступления ХАМАС - в особенности, это касается уязвимых граждан, раненых и больных, а также гуманитарного персонала, заявили в МИД.
Накануне французские СМИ сообщили, что более десяти французских послов на Ближнем Востоке выступили с резкой критикой произраильской позиции президента Франции Эммануэля Макрона. В письме, направленном в Елисейский дворец и в МИД республики, они указали на "непонимание" и "раздражение" на Ближнем Востоке, вызванное несбалансированной позицией Макрона, которая, по их мнению, может вызвать "длительный кризис" в отношениях Франции и арабских стран.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам. Власти Газы заявили, что внутри медкомплекса находятся около 9 тысяч человек.
Кадр видео, распространенного ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля утверждает, что это бойцы ХАМАС и их заложники на территории больницы Аш-Шифа в секторе Газа. - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
СМИ: ХАМАС отрицает доказательства Израиля о заложниках в "Аш-Шифе"
05:48
 
В миреИзраильФранцияБлижний ВостокЭммануэль МакронХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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