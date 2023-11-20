Франция призвала Израиль к соблюдению международного права
Франция призвала Израиль к соблюдению международного права после атаки больницы
© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. МИД Франции призвал Израиль к соблюдению международного права и напомнил об "абсолютной необходимости" защищать гражданскую инфраструктуру после атак на больницу "Аш-Шифа".
"Франция выражает крайнюю обеспокоенность в связи с военными операциями Израиля в больнице "Аш-Шифа". Она напоминает об абсолютной необходимости для Израиля соблюдать международное право, что означает, в особенности, защиту медицинской гражданской инфраструктуры и налагает обязательства во все времена проверять пропорциональность ударов и принимать меры предосторожности", - сообщило внешнеполитическое ведомство в коммюнике.
Никакое использование гражданской инфраструктуры в военных целях не может быть оправдано, а палестинское население не должно платить за преступления ХАМАС - в особенности, это касается уязвимых граждан, раненых и больных, а также гуманитарного персонала, заявили в МИД.
Накануне французские СМИ сообщили, что более десяти французских послов на Ближнем Востоке выступили с резкой критикой произраильской позиции президента Франции Эммануэля Макрона. В письме, направленном в Елисейский дворец и в МИД республики, они указали на "непонимание" и "раздражение" на Ближнем Востоке, вызванное несбалансированной позицией Макрона, которая, по их мнению, может вызвать "длительный кризис" в отношениях Франции и арабских стран.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам. Власти Газы заявили, что внутри медкомплекса находятся около 9 тысяч человек.