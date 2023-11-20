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В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками
В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками - РИА Новости, 21.11.2023
В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками
Девятнадцать человек отравились наркотиками и психотропными препаратами в Астрахани, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-20T20:31
2023-11-20T20:31
2023-11-21T00:28
астрахань
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ирина волк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя — РИА Новости. Девятнадцать человек отравились наркотиками и психотропными препаратами в Астрахани, сообщил региональный Минздрав."В период с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами", — говорится в публикации в Telegram-канале.Позднее двух пациентов выписали. В больнице остаются 17 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 11 — в состоянии средней степени тяжести.Уточняется, что необходимую экстренную помощь людям оказывали на этапе доставки в реанимобилях и автомобилях скорой.В свою очередь, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские вычислили подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков, которые, возможно, причастны к инциденту. Трех граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана задержали в Ставропольском крае и доставили в Астрахань. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы, включая генетическую. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов ищут соучастников преступления, а также других употреблявших запрещенные вещества.
https://ria.ru/20231113/sud-1909139301.html
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астрахань, происшествия, киргизия, узбекистан, ирина волк
Астрахань, Происшествия, Киргизия, Узбекистан, Ирина Волк
В Астрахани 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками
Минздрав: в Астрахани 19 человек госпитализированы из-за отравления наркотиками