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Недоношенных младенцев из сектора Газа доставят к КПП "Рафах" - РИА Новости, 20.11.2023
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13:46 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/gaza-1910559708.html
Недоношенных младенцев из сектора Газа доставят к КПП "Рафах"
Недоношенных младенцев из сектора Газа доставят к КПП "Рафах" - РИА Новости, 20.11.2023
Недоношенных младенцев из сектора Газа доставят к КПП "Рафах"
Бригады скорой помощи отправились из эмиратской больницы в Рафахе в секторе Газа, чтобы доставить 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах", сообщает Палестинское РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:46
2023-11-20T13:46
в мире
израиль
россия
рафах (провинция)
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бригады скорой помощи отправились из эмиратской больницы в Рафахе в секторе Газа, чтобы доставить 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах", сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X. "Некоторое время назад бригады скорой помощи палестинского Красного Полумесяца отправились из эмиратской больницы в Рафахе, чтобы доставить 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах" в рамках подготовки к их переводу для получения медицинской помощи в больницах Египта", - сообщает PRCS. Как отмечается, эти действия осуществляются в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). В субботу израильские военные дали час руководству больницы, чтобы вывести из лечебного учреждения более 450 пациентов для эвакуации на юг сектора Газа. Им пришлось пройти 25 километров пешком до больниц на юге анклава. Вместе с ними больницу покинули и более пяти тысяч человек, которые нашли там убежище от израильских обстрелов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/novorozhdennye-1910553095.html
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в мире, израиль, россия, рафах (провинция), владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Рафах (провинция), Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Недоношенных младенцев из сектора Газа доставят к КПП "Рафах"

Скорая помощь в Газе доставит 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах"

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бригады скорой помощи отправились из эмиратской больницы в Рафахе в секторе Газа, чтобы доставить 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах", сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в соцсети X.
"Некоторое время назад бригады скорой помощи палестинского Красного Полумесяца отправились из эмиратской больницы в Рафахе, чтобы доставить 28 недоношенных младенцев к КПП "Рафах" в рамках подготовки к их переводу для получения медицинской помощи в больницах Египта", - сообщает PRCS.
Автомобили скорой помощи, перевозящие недоношенных детей из больницы Аль-Шифа в городе Газа, на контрольно-пропускном пункте Рафах. 20 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Восемь новорожденных, эвакуированных из больницы в Газе, погибли
13:25
Как отмечается, эти действия осуществляются в координации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
В субботу израильские военные дали час руководству больницы, чтобы вывести из лечебного учреждения более 450 пациентов для эвакуации на юг сектора Газа. Им пришлось пройти 25 километров пешком до больниц на юге анклава. Вместе с ними больницу покинули и более пяти тысяч человек, которые нашли там убежище от израильских обстрелов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Больница Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Эвакуированные из больницы в Газе младенцы страдают инфекциями, заявила ВОЗ
13:24
 
В миреИзраильРоссияРафах (провинция)Владимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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