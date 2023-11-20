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Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы

Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023

Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы

Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:52

2023-11-20T12:52

2023-11-20T12:54

в мире

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", - говорится в сообщении.МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.

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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году