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Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы
Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:52
2023-11-20T12:52
2023-11-20T12:54
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", - говорится в сообщении.МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.
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РИА Новости
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы
Борт МЧС доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа