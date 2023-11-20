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Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023
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12:52 20.11.2023 (обновлено: 12:54 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/gaza-1910544883.html
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы - РИА Новости, 20.11.2023
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы
Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:52
2023-11-20T12:54
в мире
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства."Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", - говорится в сообщении.МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Борт МЧС России доставил в Египет гуманитарный груз для жителей Газы

Борт МЧС доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа

© МЧС РоссииРоссийский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Российский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
© МЧС России
Российский Ил-76 доставил партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа", - говорится в сообщении.
МЧС 18 ноября сообщало, что доставило для жителей сектора Газа уже 190 тонн гуманитарной помощи.
 
В миреРоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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