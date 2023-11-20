https://ria.ru/20231120/frantsiya-1910639770.html

В МИД России прокомментировали закрытие визовых центров во Франции

В МИД России прокомментировали закрытие визовых центров во Франции - РИА Новости, 20.11.2023

В МИД России прокомментировали закрытие визовых центров во Франции

Новости. В МИД России прокомментировали новость о завершении работы российских визовых центров во Франции. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:01

2023-11-20T19:01

2023-11-20T19:01

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туризм

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. В МИД России прокомментировали новость о завершении работы российских визовых центров во Франции."Визовые центры изначально открывались в качестве "помощников" для дипломатических представительств и консульских учреждений в тех странах и городах, где количество желающих получить российские визы существенно превышало штатные и технические возможности загранучреждений по оперативной обработке соответствующих визовых ходатайств, что приводило к многодневным, а порой и многомесячным очередям в посольства и консульства", - сообщил Консульский департамент МИД России в своем телеграм-канале.Нынешние же объемы визовой работы в ряде государств-членов Евросоюза вполне позволяют консульствам принимать визовые заявки напрямую, не опираясь на содействие визовых центров, уточнили в департаменте. "Более того, работа последних становится попросту нерентабельной", - добавили в сообщении.Также там напомнили, что с 1 августа электронной визой для краткосрочной поездки (продолжительностью до 16 дней) могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов ЕС. Уже такие разрешения на въезд получили более 120 тысяч иностранцев."Хотели бы подчеркнуть, что закрытие визовых центров во Франции никоим образом не отразится на возможностях для всех желающих оперативно получать визы для поездок в Россию", - пояснили в департаменте МИД.

https://ria.ru/20231117/vizy-1910094786.html

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новости - туризм, туризм, туристы, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)