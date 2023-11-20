https://ria.ru/20231120/evakuatsiya-1910537190.html

Операция по эвакуации россиян из сектора Газа продолжится, заявили в Кремле

Операция по эвакуации россиян из сектора Газа продолжится, заявили в Кремле - РИА Новости, 20.11.2023

Операция по эвакуации россиян из сектора Газа продолжится, заявили в Кремле

Россия продолжит операцию по вывозу россиян из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:27

2023-11-20T12:27

2023-11-20T12:46

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия продолжит операцию по вывозу россиян из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее спецборт МЧС доставил в Москву 117 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей. Всего из зоны конфликта вывезли 525 человек."Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, наших дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан... Работа ведется на ежедневной основе, весьма напряженная. Мы рады, что чуть меньше половины желающих смогли попасть в РФ, процесс этот будет продолжаться. Наши спасатели намерены и дальше работать", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, видели ли в Кремле письма детей президенту РФ Владимиру Путину с благодарностями за вывоз из сектора Газа, он ответил отрицательно."Не успели с этим ознакомиться", - добавил Песков.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910524726.html

https://ria.ru/20231120/zalozhniki-1910492353.html

https://ria.ru/20231119/politsiya-1910455418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире