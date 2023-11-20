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В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 20.11.2023
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11:12 20.11.2023 (обновлено: 12:04 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/elektrichestvo-1910516589.html
В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества
В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости, 20.11.2023
В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества
Около 50 тысяч человек остаются без электричества в сибирских и южных регионах России в результате ураганного ветра, сообщил замминистра энергетики Евгений... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:12
2023-11-20T12:04
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
кемеровская область
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Около 50 тысяч человек остаются без электричества в сибирских и южных регионах России в результате ураганного ветра, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24". "На текущий момент порядка 50 тысяч человек у нас без электроэнергии, в основном это Сибирь и южные регионы, Крым", — уточнил чиновник. Также он подробно рассказал о ситуации в регионах. Так, в Крыму без электроснабжения остаются около шести тысяч человек. По его словам, там все последствия ликвидируют уже к концу сегодняшнего дня. "Ситуация тяжелее в Сибири, там шесть регионов были затронуты непогодой. К сожалению, фронт движется к Дальнему Востоку. И по мере продвижения все большее количество потребителей остается без электроснабжения. Вместе с тем на территории Кузбасса, Алтайского края вовсю идут работы по восстановлению, и мы надеемся, что в Кузбассе и Алтайском крае (они сильнее всего пострадали) к обеду завтрашнего дня основные восстановительные работы будут завершены", — продолжил замминистра. Также непогода серьезно повредила электросетевую инфраструктуру в Красноярском крае. Порывистый ветер там утих только к сегодняшнему утру, восстановительные работы только начинаются и продлятся около двух суток.По данным ведомства, в выходные количество отключенных потребителей в регионах суммарно превышало 260 тысяч человек.В воскресенье сильный ветер с порывами 30-35 метров в секунду прошел по городам Сибирского федерального округа, он срывал крыши со зданий, повалил деревья. В Кемеровской области три человека погибли, еще 18 пострадали. В Алтайском крае убило женщину сорванной с ее собственного дома крышей.
https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), кемеровская область, алтайский край, происшествия
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Кемеровская область, Алтайский край, Происшествия
В Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без электричества

Минэнерго: в Сибири и на юге России около 50 тысяч человек остались без света

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Около 50 тысяч человек остаются без электричества в сибирских и южных регионах России в результате ураганного ветра, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".
"На текущий момент порядка 50 тысяч человек у нас без электроэнергии, в основном это Сибирь и южные регионы, Крым", — уточнил чиновник.
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Также он подробно рассказал о ситуации в регионах. Так, в Крыму без электроснабжения остаются около шести тысяч человек. По его словам, там все последствия ликвидируют уже к концу сегодняшнего дня.
«
"Ситуация тяжелее в Сибири, там шесть регионов были затронуты непогодой. К сожалению, фронт движется к Дальнему Востоку. И по мере продвижения все большее количество потребителей остается без электроснабжения. Вместе с тем на территории Кузбасса, Алтайского края вовсю идут работы по восстановлению, и мы надеемся, что в Кузбассе и Алтайском крае (они сильнее всего пострадали) к обеду завтрашнего дня основные восстановительные работы будут завершены", — продолжил замминистра.
Также непогода серьезно повредила электросетевую инфраструктуру в Красноярском крае. Порывистый ветер там утих только к сегодняшнему утру, восстановительные работы только начинаются и продлятся около двух суток.
По данным ведомства, в выходные количество отключенных потребителей в регионах суммарно превышало 260 тысяч человек.
В воскресенье сильный ветер с порывами 30-35 метров в секунду прошел по городам Сибирского федерального округа, он срывал крыши со зданий, повалил деревья. В Кемеровской области три человека погибли, еще 18 пострадали. В Алтайском крае убило женщину сорванной с ее собственного дома крышей.
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