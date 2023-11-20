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В Москве легковушка влетела в стоящий на остановке автобус
В Москве легковушка влетела в стоящий на остановке автобус - РИА Новости, 20.11.2023
В Москве легковушка влетела в стоящий на остановке автобус
Легковушка влетела в стоящий на остановке автобус на юго-востоке Москвы, в легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:05
2023-11-20T16:05
2023-11-20T16:05
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Легковушка влетела в стоящий на остановке автобус на юго-востоке Москвы, в легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок". "Сегодня около 13.20 часов в районе дома 2 корпус 1 по Краснодонской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 713 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в результате ДТП в городском транспорте пострадавших нет. В легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. "Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.
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общество, происшествия, москва, гибдд мвд рф
Общество, Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве легковушка влетела в стоящий на остановке автобус
На юго-востоке Москвы легковушка влетела в стоящий на остановке автобус
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Легковушка влетела в стоящий на остановке автобус на юго-востоке Москвы, в легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Организатора перевозок".
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"Сегодня около 13.20 часов в районе дома 2 корпус 1 по Краснодонской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса 713 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в результате ДТП в городском транспорте пострадавших нет. В легковом автомобиле предварительно пострадал пассажир. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
"Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", - добавили в пресс-службе.
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