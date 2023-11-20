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В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 20.11.2023
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13:25 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/dtp-1910552825.html
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 20.11.2023
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок
Легковой автомобиль и фура столкнулись в Саратовской области, в результате погибли женщина и ребенок, еще один человек госпитализирован, сообщил начальник... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:25
2023-11-20T13:25
происшествия
саратовская область
воскресенский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в Саратовской области, в результате погибли женщина и ребенок, еще один человек госпитализирован, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. Сообщение о ДТП вблизи села Елшанка в Воскресенском районе поступило в службу "112" в 12.04 (11.04 мск) в понедельник. "Произошло столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал. Из легкового автомобиля погибли женщина и ребенок, пострадавший мужчина госпитализирован в больницу", - написал Юрин. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что столкнулись автомобиль Hyundai Accent под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиль Scania под управлением мужчины 1979 года рождения. "В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Accent, девочка, предварительно, 6-7 лет, женщина 1989 года рождения, погибли, водитель Hyundai Accent доставлен в медучреждение", - сказали в преcс-службе.
https://ria.ru/20231114/dtp-1909453260.html
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, воскресенский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Воскресенский район, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с грузовиком под Саратовом погибли женщина и ребенок

При столкновении легковушки и фуры у села Елшанка погибли женщина и ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль и фура столкнулись в Саратовской области, в результате погибли женщина и ребенок, еще один человек госпитализирован, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
Сообщение о ДТП вблизи села Елшанка в Воскресенском районе поступило в службу "112" в 12.04 (11.04 мск) в понедельник.
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"Произошло столкновение легкового автомобиля и грузового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли и один пострадал. Из легкового автомобиля погибли женщина и ребенок, пострадавший мужчина госпитализирован в больницу", - написал Юрин.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили журналистам, что столкнулись автомобиль Hyundai Accent под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиль Scania под управлением мужчины 1979 года рождения. "В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Accent, девочка, предварительно, 6-7 лет, женщина 1989 года рождения, погибли, водитель Hyundai Accent доставлен в медучреждение", - сказали в преcс-службе.
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ПроисшествияСаратовская областьВоскресенский районГИБДД МВД РФ
 
 
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