https://ria.ru/20231120/dtp-1910500837.html

На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб

На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 20.11.2023

На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб

Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:54

2023-11-20T09:54

2023-11-20T09:54

происшествия

авто

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 11 часов (6.00 мск) в Иволгинском районе на 460-м километре федеральной автодороги "Иркутск-Чита". "Водитель автомобиля Hino не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Hino от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Судя по фото с места происшествия, "Камаз" перевозил кирпичи. Оба грузовика сильно покорежены.

https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика бурятия