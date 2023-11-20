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На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 20.11.2023
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09:54 20.11.2023
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На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 20.11.2023
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб
Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:54
2023-11-20T09:54
происшествия
авто
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 11 часов (6.00 мск) в Иволгинском районе на 460-м километре федеральной автодороги "Иркутск-Чита". "Водитель автомобиля Hino не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Hino от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Судя по фото с места происшествия, "Камаз" перевозил кирпичи. Оба грузовика сильно покорежены.
https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html
республика бурятия
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происшествия, авто, республика бурятия
Происшествия, Авто, Республика Бурятия
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб

На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб, один водитель погиб

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramДТП на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии
ДТП на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
ДТП на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 11 часов (6.00 мск) в Иволгинском районе на 460-м километре федеральной автодороги "Иркутск-Чита".
"Водитель автомобиля Hino не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Hino от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
Судя по фото с места происшествия, "Камаз" перевозил кирпичи. Оба грузовика сильно покорежены.
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ПроисшествияАвтоРеспублика Бурятия
 
 
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