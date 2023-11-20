https://ria.ru/20231120/dtp-1910500837.html
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб - РИА Новости, 20.11.2023
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб
Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:54
2023-11-20T09:54
2023-11-20T09:54
происшествия
авто
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910500267_61:127:1047:682_1920x0_80_0_0_47b5e43eb3283abb032ca6c2275ef260.jpg
УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости. Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает информационный портал МВД республики. По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 11 часов (6.00 мск) в Иволгинском районе на 460-м километре федеральной автодороги "Иркутск-Чита". "Водитель автомобиля Hino не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Hino от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Судя по фото с места происшествия, "Камаз" перевозил кирпичи. Оба грузовика сильно покорежены.
https://ria.ru/20231120/ostanovka-1910488212.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910500267_0:43:1124:886_1920x0_80_0_0_3c0dfcb6ad9423d73c1f5cc47dd5bff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, республика бурятия
Происшествия, Авто, Республика Бурятия
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб
На трассе в Бурятии два грузовика столкнулись лоб в лоб, один водитель погиб
УЛАН-УДЭ, 20 ноя – РИА Новости.
Два грузовика столкнулись лоб в лоб на федеральной трассе в Иволгинском районе Бурятии, один водитель погиб, сообщает
информационный портал МВД республики.
По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 11 часов (6.00 мск) в Иволгинском районе на 460-м километре федеральной автодороги "Иркутск-Чита".
"Водитель автомобиля Hino не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Hino от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель "Камаза" с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
Судя по фото с места происшествия, "Камаз" перевозил кирпичи. Оба грузовика сильно покорежены.
Во Владивостоке большегруз снес автобусную остановку