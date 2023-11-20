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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.11.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:14
2023-11-20T13:14
2023-11-20T13:14
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алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона в указанном районе, который расположен в юго-западной части Донецка.
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В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк, ранен мужчина