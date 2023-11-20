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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 20.11.2023

Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:14

2023-11-20T13:14

2023-11-20T13:14

в мире

донецк

донецкая народная республика

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что ВСУ сбросили боеприпас с дрона в указанном районе, который расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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