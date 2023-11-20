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СМИ: состояние около 250 пациентов "Аш-Шифы" в Газе остается неизвестным - РИА Новости, 20.11.2023
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06:48 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/bolnitsa-1910482821.html
СМИ: состояние около 250 пациентов "Аш-Шифы" в Газе остается неизвестным
СМИ: состояние около 250 пациентов "Аш-Шифы" в Газе остается неизвестным - РИА Новости, 20.11.2023
СМИ: состояние около 250 пациентов "Аш-Шифы" в Газе остается неизвестным
В больнице "Аш-Шифа" в Газе остаются около 250 тяжелораненых пациентов, которые не смогли из нее эвакуироваться по требованию Израиля, об их состоянии ничего... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T06:48
2023-11-20T06:48
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В больнице "Аш-Шифа" в Газе остаются около 250 тяжелораненых пациентов, которые не смогли из нее эвакуироваться по требованию Израиля, об их состоянии ничего неизвестно, сообщает телеканал Al Jazeera. "В больнице "Аш-Шифа" находятся около 250 человек, которые получили тяжелые ранения и не смогли покинуть больницу... их судьба в настоящее время неизвестна, поскольку в больницу "Аш-Шифа" не поступают продукты питания и медикаменты", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 ноября заявила, что обнаружила 55-метровый тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Накануне израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. По данным ВОЗ, в больнице остались более 300 человек, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии. Позже сообщалось, что более 30 недоношенных младенцев, которые находились в инкубаторах, удалось вывезти из госпиталя. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231120/ash-shifa-1910479946.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: состояние около 250 пациентов "Аш-Шифы" в Газе остается неизвестным

Al Jazeera: о состоянии около 250 раненых пациентов "Аш-Шифы" ничего неизвестно

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкЛюди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа
Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В больнице "Аш-Шифа" в Газе остаются около 250 тяжелораненых пациентов, которые не смогли из нее эвакуироваться по требованию Израиля, об их состоянии ничего неизвестно, сообщает телеканал Al Jazeera.
«
"В больнице "Аш-Шифа" находятся около 250 человек, которые получили тяжелые ранения и не смогли покинуть больницу... их судьба в настоящее время неизвестна, поскольку в больницу "Аш-Шифа" не поступают продукты питания и медикаменты", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 ноября заявила, что обнаружила 55-метровый тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Накануне израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. По данным ВОЗ, в больнице остались более 300 человек, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии. Позже сообщалось, что более 30 недоношенных младенцев, которые находились в инкубаторах, удалось вывезти из госпиталя.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Кадр видео, распространенного ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля утверждает, что это бойцы ХАМАС и их заложники на территории больницы Аш-Шифа в секторе Газа. - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
СМИ: ХАМАС отрицает доказательства Израиля о заложниках в "Аш-Шифе"
05:48
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
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ИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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