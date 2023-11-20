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Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 20.11.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка в понедельник утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:57
2023-11-20T12:57
2023-11-20T13:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка в понедельник утром, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.00 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях пока не сообщается.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Кировском районе Донецка