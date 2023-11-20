Рейтинг@Mail.ru
ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/biznes-klaster-1910565839.html
ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников
ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников - РИА Новости, 20.11.2023
ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников
ПСБ открыл в Москве новый офис "Новорязанская" для сотрудников; бизнес-кластер включает 10 корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:12
2023-11-20T14:12
кластеры
бизнес
псб (банк псб)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ открыл в Москве новый офис "Новорязанская" для сотрудников; бизнес-кластер включает 10 корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба банка. Дизайн-концепция реализована через спортивную тематику. Так, каждое здание комплекса стало символом одного из видов спорта, в котором Россия достигла высоких результатов: хоккей, художественная гимнастика, биатлон и другие. В основу организации пространства заложена концепция открытых офисов. Коворкинг-зона оборудована переговорными комнатами. На территории кластера также есть спортзал, библиотека, медицинский кабинет и четыре точки питания, говорится в сообщении. "Идея офисного пространства, построенная вокруг спортивной тематики, подчеркнула ценности, важные для нас в работе: сплоченность, надежность и постоянное развитие. &lt;…&gt; При создании офисного комплекса учитывались не только эргономика, удобство и комфорт, но и инновационность и экологичность: при строительстве использовались энергоэффективные инженерные решения, соответствующие стандарту Eco Pro в сфере энергосбережения, углеродной нейтральности и рационального использования ресурсов", — отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова, слова которой цитирует пресс-служба. Там напомнили, что ранее ПСБ построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 17 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям".
https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кластеры, бизнес, псб (банк псб), москва
кластеры, Бизнес, ПСБ (Банк ПСБ), Москва

ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
ПСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ открыл в Москве новый офис "Новорязанская" для сотрудников; бизнес-кластер включает 10 корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба банка.
Дизайн-концепция реализована через спортивную тематику. Так, каждое здание комплекса стало символом одного из видов спорта, в котором Россия достигла высоких результатов: хоккей, художественная гимнастика, биатлон и другие. В основу организации пространства заложена концепция открытых офисов. Коворкинг-зона оборудована переговорными комнатами. На территории кластера также есть спортзал, библиотека, медицинский кабинет и четыре точки питания, говорится в сообщении.
"Идея офисного пространства, построенная вокруг спортивной тематики, подчеркнула ценности, важные для нас в работе: сплоченность, надежность и постоянное развитие. <…> При создании офисного комплекса учитывались не только эргономика, удобство и комфорт, но и инновационность и экологичность: при строительстве использовались энергоэффективные инженерные решения, соответствующие стандарту Eco Pro в сфере энергосбережения, углеродной нейтральности и рационального использования ресурсов", — отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова, слова которой цитирует пресс-служба.
Там напомнили, что ранее ПСБ построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 17 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям".
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
ПСБ расширяет экосистему поддержки сотрудников ОПК
16 ноября, 19:57
 
кластерыБизнесПСБ (Банк ПСБ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала