https://ria.ru/20231120/biznes-klaster-1910565839.html

ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников

ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников - РИА Новости, 20.11.2023

ПСБ открыл бизнес-кластер "Новорязанская" для сотрудников

ПСБ открыл в Москве новый офис "Новорязанская" для сотрудников; бизнес-кластер включает 10 корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:12

2023-11-20T14:12

2023-11-20T14:12

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПСБ открыл в Москве новый офис "Новорязанская" для сотрудников; бизнес-кластер включает 10 корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба банка. Дизайн-концепция реализована через спортивную тематику. Так, каждое здание комплекса стало символом одного из видов спорта, в котором Россия достигла высоких результатов: хоккей, художественная гимнастика, биатлон и другие. В основу организации пространства заложена концепция открытых офисов. Коворкинг-зона оборудована переговорными комнатами. На территории кластера также есть спортзал, библиотека, медицинский кабинет и четыре точки питания, говорится в сообщении. "Идея офисного пространства, построенная вокруг спортивной тематики, подчеркнула ценности, важные для нас в работе: сплоченность, надежность и постоянное развитие. <…> При создании офисного комплекса учитывались не только эргономика, удобство и комфорт, но и инновационность и экологичность: при строительстве использовались энергоэффективные инженерные решения, соответствующие стандарту Eco Pro в сфере энергосбережения, углеродной нейтральности и рационального использования ресурсов", — отметила директор административно-организационного департамента ПСБ Светлана Куприянова, слова которой цитирует пресс-служба. Там напомнили, что ранее ПСБ построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 17 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям".

https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html

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