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Секретарь СБ Армении обсудил вопросы безопасности с соратником Зеленского
Секретарь СБ Армении обсудил вопросы безопасности с соратником Зеленского - РИА Новости, 20.11.2023
Секретарь СБ Армении обсудил вопросы безопасности с соратником Зеленского
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в понедельник в Ереване вопросы региональной безопасности с главой украинской... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:00
2023-11-20T18:00
2023-11-20T18:01
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ЕРЕВАН, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что обсудил в понедельник в Ереване вопросы региональной безопасности с главой украинской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Никитой Потураевым, представляющим в Верховной раде пропрезидентскую фракцию "Слуга народа". "В ходе встречи мы обсудили ситуацию в области региональной и внерегиональной безопасности, подчеркнули необходимость стабильного мира", - написал Григорян в соцсетях. Он отметил, что рассказал Потураеву о подходах Армении к региональным вопросам. "С моим собеседником мы обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html
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В мире, Армения, Армен Григорян, ОБСЕ, Ереван, Верховная Рада Украины
Секретарь СБ Армении обсудил вопросы безопасности с соратником Зеленского
Секретарь СБ Армении Григорян обсудил вопросы безопасности с Потураевым