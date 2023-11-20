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Правительство Липецкой области отправит в зону СВО 23 автомобиля
Правительство Липецкой области отправит в зону СВО 23 автомобиля - РИА Новости, 20.11.2023
Правительство Липецкой области отправит в зону СВО 23 автомобиля
Правительство Липецкой области готовит к отправке 23 автомобиля в зону СВО, транспорт получат бойцы из региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:18
2023-11-20T15:18
2023-11-20T16:16
липецкая область
липецкая область
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сво
игорь артамонов
транспорт
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ЛИПЕЦК, 20 ноя – РИА Новости. Правительство Липецкой области готовит к отправке 23 автомобиля в зону СВО, транспорт получат бойцы из региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, ранее этот транспорт был закреплен за госучреждениями. Сейчас автопарк оптимизируется. Всего из подведомственных учреждений вывели больше 200 автомобилей. Артамонов отметил, что часть автомобилей отправят военнослужащим, часть – на продажу. Заявки на первые 10 автомобилей можно подать с сегодняшнего дня. Вырученные средства будут направлены в бюджет региона. "Сейчас техника в мастерских, готовим ее к транспортировке. Авто повышенной проходимости. Три машины уже передали парням. Сказали, что им этот транспорт очень кстати", – сказал Артамонов.
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липецкая область, автомобили, сво, игорь артамонов, транспорт
Липецкая область, Липецкая область, Автомобили, СВО, Игорь Артамонов, Транспорт