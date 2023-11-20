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Во Владивостоке пассажир автобуса атаковал водителя перцовым баллончиком - РИА Новости, 20.11.2023
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11:17 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/avtobus-1910517825.html
Во Владивостоке пассажир автобуса атаковал водителя перцовым баллончиком
Во Владивостоке пассажир автобуса атаковал водителя перцовым баллончиком - РИА Новости, 20.11.2023
Во Владивостоке пассажир автобуса атаковал водителя перцовым баллончиком
Неизвестный пассажир брызнул в лицо водителю автобуса во Владивостоке перцовым баллончиком, пострадавший отправился в травмпункт, сообщает муниципальный центр... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:17
2023-11-20T11:17
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестный пассажир брызнул в лицо водителю автобуса во Владивостоке перцовым баллончиком, пострадавший отправился в травмпункт, сообщает муниципальный центр управления администрации города. В местных Telegram-каналах разошлось видео конфликта: мужчина в капюшоне, стоя в салоне автобуса у места водителя, оскорбляет его, в грубой форме кричит, чтобы тот проехал дальше и что он ему "загораживает автобусы". Водитель обещает вызвать полицию, и пассажир достает баллончик. Мужчина за рулем автобуса хватает агрессора за руку, тот распыляет жидкость и выбегает из автобуса. На другом видео уже после конфликта водитель умывает лицо водой, а пассажир стоит рядом на остановке и кричит: "Еще хочешь?", а также угрожает женщине, которая прогоняет его. "Сегодня, 20 ноября, на маршруте №17 неизвестный мужчина брызнул в лицо водителю автобуса перцовым баллончиком. Что послужило причиной такой агрессии, выяснят компетентные органы", - сообщает центр. В пресс-службе администрации Владивостока РИА Новости добавили, что после происшествия водитель отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения. "После этого он намерен написать заявление в полицию", - отметил собеседник.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке пассажир автобуса атаковал водителя перцовым баллончиком

Во Владивостоке пассажир автобуса распылил в лицо водителю перцовый баллончик

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Неизвестный пассажир брызнул в лицо водителю автобуса во Владивостоке перцовым баллончиком, пострадавший отправился в травмпункт, сообщает муниципальный центр управления администрации города.
В местных Telegram-каналах разошлось видео конфликта: мужчина в капюшоне, стоя в салоне автобуса у места водителя, оскорбляет его, в грубой форме кричит, чтобы тот проехал дальше и что он ему "загораживает автобусы". Водитель обещает вызвать полицию, и пассажир достает баллончик. Мужчина за рулем автобуса хватает агрессора за руку, тот распыляет жидкость и выбегает из автобуса. На другом видео уже после конфликта водитель умывает лицо водой, а пассажир стоит рядом на остановке и кричит: "Еще хочешь?", а также угрожает женщине, которая прогоняет его.
"Сегодня, 20 ноября, на маршруте №17 неизвестный мужчина брызнул в лицо водителю автобуса перцовым баллончиком. Что послужило причиной такой агрессии, выяснят компетентные органы", - сообщает центр.
В пресс-службе администрации Владивостока РИА Новости добавили, что после происшествия водитель отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать повреждения.
"После этого он намерен написать заявление в полицию", - отметил собеседник.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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