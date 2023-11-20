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Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023
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16:14 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/argentina-1910607590.html
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной
Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
аргентина
в мире
хавьер милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24"."Насчет торгово-экономических отношений - пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", - сказал Феоктистов.Он добавил, что после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности в торговом обороте между двумя странами, но, по его словам, Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса. "Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу. Требуются разъяснения", - подчеркнул посол. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
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аргентина, в мире, хавьер милей
Аргентина, В мире, Хавьер Милей
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной

Посол России: пауза в торгово-экономических отношениях с Аргентиной неизбежна

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24".
"Насчет торгово-экономических отношений - пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", - сказал Феоктистов.
Он добавил, что после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности в торговом обороте между двумя странами, но, по его словам, Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса.
"Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу. Требуются разъяснения", - подчеркнул посол.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
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