https://ria.ru/20231120/argentina-1910607590.html
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной
Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
2023-11-20T16:14
аргентина
в мире
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24"."Насчет торгово-экономических отношений - пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", - сказал Феоктистов.Он добавил, что после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности в торговом обороте между двумя странами, но, по его словам, Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса. "Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу. Требуются разъяснения", - подчеркнул посол. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_112:0:1848:1302_1920x0_80_0_0_b78c1342ef8d68abf703e11114ab99db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, в мире, хавьер милей
Аргентина, В мире, Хавьер Милей
Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной
Посол России: пауза в торгово-экономических отношениях с Аргентиной неизбежна