https://ria.ru/20231120/argentina-1910607590.html

Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной

Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной - РИА Новости, 20.11.2023

Посол России оценил перспективы торгово-экономических связей с Аргентиной

Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:14

2023-11-20T16:14

2023-11-20T16:14

аргентина

в мире

хавьер милей

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины неизбежна в контексте победы Хавьера Милея на президентских выборах, заявил посол РФ в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24"."Насчет торгово-экономических отношений - пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", - сказал Феоктистов.Он добавил, что после начала российской спецоперации на Украине возникли сложности в торговом обороте между двумя странами, но, по его словам, Милей не против развития сотрудничества по линии бизнеса. "Как сейчас будет чувствовать себя бизнес, сказать сложно. Напряглись и Китай, и Бразилия. Эти страны тоже берут некую паузу. Требуются разъяснения", - подчеркнул посол. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность с 10 декабря. Милей хочет упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.

https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

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аргентина, в мире, хавьер милей