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Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы - РИА Новости, 20.11.2023
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21:26 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/alabay-1910681818.html
Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы
Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы - РИА Новости, 20.11.2023
Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы
Семилетняя девочка, на которую в субботу в приморской Находке напал алабай и покусал ей лицо, остаётся в больнице, ребёнку наложили швы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:26
2023-11-20T21:26
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Семилетняя девочка, на которую в субботу в приморской Находке напал алабай и покусал ей лицо, остаётся в больнице, ребёнку наложили швы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В субботу прокуратура Приморья информировала, что алабай напал на семилетнего ребенка, укусив его за лицо в приморской Находке, инцидент произошел днем на территории садового товарищества "Зеленый сад". По версии следствия, собака укусила девочку за голову не менее трёх раз, причинив тяжкий вред здоровью. В УМВД Приморья заявили, что ребенок госпитализирован. "Девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей, ей наложили швы (на голове - ред.)", - сказал источник агентства, не уточнив других деталей. После нападения алабая на ребёнка следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СУСК региона добавляли, что собаку от девочки отогнал находившийся поблизости подросток.
https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html
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Новости
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РИА Новости
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96
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происшествия, находка
Происшествия, Находка
Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы

Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Находке, наложили швы

© iStock.com / Andrey ZhuravlevКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© iStock.com / Andrey Zhuravlev
Коридор в больнице. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Семилетняя девочка, на которую в субботу в приморской Находке напал алабай и покусал ей лицо, остаётся в больнице, ребёнку наложили швы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В субботу прокуратура Приморья информировала, что алабай напал на семилетнего ребенка, укусив его за лицо в приморской Находке, инцидент произошел днем на территории садового товарищества "Зеленый сад". По версии следствия, собака укусила девочку за голову не менее трёх раз, причинив тяжкий вред здоровью. В УМВД Приморья заявили, что ребенок госпитализирован.
«
"Девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей, ей наложили швы (на голове - ред.)", - сказал источник агентства, не уточнив других деталей.
После нападения алабая на ребёнка следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СУСК региона добавляли, что собаку от девочки отогнал находившийся поблизости подросток.
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