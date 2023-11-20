https://ria.ru/20231120/alabay-1910681818.html

Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы

Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы - РИА Новости, 20.11.2023

Источник: девочке, которую алабай укусил за лицо в Приморье, наложили швы

Семилетняя девочка, на которую в субботу в приморской Находке напал алабай и покусал ей лицо, остаётся в больнице, ребёнку наложили швы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:26

2023-11-20T21:26

2023-11-20T21:26

происшествия

находка

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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Семилетняя девочка, на которую в субботу в приморской Находке напал алабай и покусал ей лицо, остаётся в больнице, ребёнку наложили швы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В субботу прокуратура Приморья информировала, что алабай напал на семилетнего ребенка, укусив его за лицо в приморской Находке, инцидент произошел днем на территории садового товарищества "Зеленый сад". По версии следствия, собака укусила девочку за голову не менее трёх раз, причинив тяжкий вред здоровью. В УМВД Приморья заявили, что ребенок госпитализирован. "Девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей, ей наложили швы (на голове - ред.)", - сказал источник агентства, не уточнив других деталей. После нападения алабая на ребёнка следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В СУСК региона добавляли, что собаку от девочки отогнал находившийся поблизости подросток.

https://ria.ru/20231114/sk-1909296601.html

находка

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка