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Белый дом сообщил о скором решении по освобождению заложников в Газе

Белый дом сообщил о скором решении по освобождению заложников в Газе - РИА Новости, 19.11.2023

Белый дом сообщил о скором решении по освобождению заложников в Газе

Участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа близки к достижению соглашения как никогда, однако ряд разногласий остаются, заявил заместитель... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:28

2023-11-19T18:28

2023-11-19T18:28

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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. Участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа близки к достижению соглашения как никогда, однако ряд разногласий остаются, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер. "Мы стали ближе (к достижению сделки), чем были за последнее время. Возможно, мы сейчас ближе, чем когда-либо с начала этого переговорного процесса", - сказал Файнер телеканалу ABC. Как отметил американский чиновник, диалог между Израилем и Палестиной по освобождению заложников достиг "крайне деликатной стадии". При этом, по его словам, ряд спорных вопросов удалось закрыть, но окончательно разногласия еще не устранены. "Для нас, администрации США, это невероятно высокий приоритет. В том числе, разумеется, для самого президента Джо Байдена", - подчеркнул представитель Белого дома. Накануне газета Washington Post написала, что Израиль и Палестина близки к заключению договоренности о пятидневной паузе в боевых действиях и освобождении удерживаемых в Газе заложников. Впоследствии пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон опровергла эту информацию.

https://ria.ru/20231118/sdelka-1910216495.html

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в мире, сша, палестина, израиль, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году