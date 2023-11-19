https://ria.ru/20231119/zaderzhanie-1910449245.html

ЦАХАЛ заявил о задержании более ста членов ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о задержании более ста членов ХАМАС - РИА Новости, 19.11.2023

ЦАХАЛ заявил о задержании более ста членов ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинского... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:42

2023-11-19T20:42

2023-11-19T21:10

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

владимир путин

оон

восточный иерусалим

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в воскресенье в своем Telegram-канале, что за последние несколько дней были задержаны более 100 членов палестинского движения ХАМАС, в том числе трое бойцов элитного подразделения ХАМАС "Нохба", участвовавших в атаках 7 октября."За последние несколько дней в рамках совместной оперативной деятельности ЦАХАЛ и разведки общей службы безопасности более 100 террористов ХАМАС были задержаны и доставлены для допроса в Израиль; среди задержанных подозреваемых трое террористов "Нохба", которые участвовали в резне 7 октября", - сообщает армияКак отмечается, в том числе были задержаны бойцы, ответственные за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику, которые раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/tonnel-1910446882.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, оон, восточный иерусалим