https://ria.ru/20231119/vystavka-1910427374.html
Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия"
Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023
Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия"
Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, рассказывает гражданам о достижениях страны, затея правильная, россиянам есть чем... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:05
2023-11-19T18:05
2023-11-19T18:11
выставка-форум "россия"
общество
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александр карелин
москва
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вднх
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, рассказывает гражданам о достижениях страны, затея правильная, россиянам есть чем гордиться, сказал журналистам сенатор, олимпийский чемпион Александр Карелин в ходе посещения выставки. "Затея правильная, насыщенная (выставка). Нам есть чем гордиться", - отметил Карелин. По его словам, с помощью СМИ еще больше граждан смогут увидеть "эти замечательные достижения и правильное миропостроение, которое страна для себя выбрала". Сенатор также рассказал, что делается в его регионе (Новосибирская область) для обеспечения эффективного долголетия старшего поколения. По словам законодателя, "для обеспечения продуктивного долголетия только за последние три года в Новосибирской области освоено 2,5 миллиарда рублей". Возможности, которые предоставляет область, привлекательны для жителей региона, сказал Карелин. В ходе посещения экспозиции "Спорт для каждого" сенатор выразил уверенность, что хотя сейчас непростое время для российского спорта, уже "в ближайшем будущем наши спортсмены вновь докажут всем, что через спортивные состязания и здоровую спортивную конкуренцию создаётся крепкая дружба между странами и народами". "В этом и заключается великая миссия спорта", - подчеркнул он. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Президента России Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231119/dostizheniya-1910388685.html
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общество, новосибирская область, александр карелин, москва, владимир путин, россия, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Новосибирская область, Александр Карелин, Москва, Владимир Путин, Россия, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия"
Сенатор: благодаря выставке "Россия" люди могут ознакомиться с достижениями РФ
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, рассказывает гражданам о достижениях страны, затея правильная, россиянам есть чем гордиться, сказал журналистам сенатор, олимпийский чемпион Александр Карелин в ходе посещения выставки.
«
"Затея правильная, насыщенная (выставка). Нам есть чем гордиться", - отметил Карелин.
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По его словам, с помощью СМИ еще больше граждан смогут увидеть "эти замечательные достижения и правильное миропостроение, которое страна для себя выбрала".
Сенатор также рассказал, что делается в его регионе (Новосибирская область
) для обеспечения эффективного долголетия старшего поколения.
По словам законодателя, "для обеспечения продуктивного долголетия только за последние три года в Новосибирской области освоено 2,5 миллиарда рублей". Возможности, которые предоставляет область, привлекательны для жителей региона, сказал Карелин.
В ходе посещения экспозиции "Спорт для каждого" сенатор выразил уверенность, что хотя сейчас непростое время для российского спорта, уже "в ближайшем будущем наши спортсмены вновь докажут всем, что через спортивные состязания и здоровую спортивную конкуренцию создаётся крепкая дружба между странами и народами". "В этом и заключается великая миссия спорта", - подчеркнул он.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Президента России Владимира Путина
, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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