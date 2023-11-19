https://ria.ru/20231119/vystavka-1910427374.html

Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия"

Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.11.2023

Сенатор рассказал, с чем граждане могут ознакомиться на выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, рассказывает гражданам о достижениях страны, затея правильная, россиянам есть чем... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:05

2023-11-19T18:05

2023-11-19T18:11

выставка-форум "россия"

общество

новосибирская область

александр карелин

москва

владимир путин

россия

вднх

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Международная выставка-форум "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, рассказывает гражданам о достижениях страны, затея правильная, россиянам есть чем гордиться, сказал журналистам сенатор, олимпийский чемпион Александр Карелин в ходе посещения выставки. "Затея правильная, насыщенная (выставка). Нам есть чем гордиться", - отметил Карелин. По его словам, с помощью СМИ еще больше граждан смогут увидеть "эти замечательные достижения и правильное миропостроение, которое страна для себя выбрала". Сенатор также рассказал, что делается в его регионе (Новосибирская область) для обеспечения эффективного долголетия старшего поколения. По словам законодателя, "для обеспечения продуктивного долголетия только за последние три года в Новосибирской области освоено 2,5 миллиарда рублей". Возможности, которые предоставляет область, привлекательны для жителей региона, сказал Карелин. В ходе посещения экспозиции "Спорт для каждого" сенатор выразил уверенность, что хотя сейчас непростое время для российского спорта, уже "в ближайшем будущем наши спортсмены вновь докажут всем, что через спортивные состязания и здоровую спортивную конкуренцию создаётся крепкая дружба между странами и народами". "В этом и заключается великая миссия спорта", - подчеркнул он. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ, организованная по указу Президента России Владимира Путина, продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231119/dostizheniya-1910388685.html

https://ria.ru/20231119/irkutsk-1910379383.html

новосибирская область

москва

россия

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общество, новосибирская область, александр карелин, москва, владимир путин, россия, вднх, выставка-форум "россия"