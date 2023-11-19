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Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся - РИА Новости, 19.11.2023
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18:32 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/vybory-1910431964.html
Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся
Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся - РИА Новости, 19.11.2023
Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся
Второй тур выборов мэра второго по величине города Молдавии - Бельцы - состоялся, явка превысила 20%, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:32
2023-11-19T18:32
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов мэра второго по величине города Молдавии - Бельцы - состоялся, явка превысила 20%, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома. Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте. Явка в Бельцах по данных на 16.40 (17.40 мск) превысила 20%, в выборах приняли участие 20 360 местных жителей. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html
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в мире, молдавия, комрат
В мире, Молдавия, Комрат
Второй тур выборов мэра города Бельцы признали состоявшимся

ЦИК Молдавии: выборы мэра города Бельцы состоялись, явка превысила 20 процентов

© SputnikУчастники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах
Участники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik
Участники акции протеста перед зданием Апелляционной палаты в Бельцах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Второй тур выборов мэра второго по величине города Молдавии - Бельцы - состоялся, явка превысила 20%, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.
Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.
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Явка в Бельцах по данных на 16.40 (17.40 мск) превысила 20%, в выборах приняли участие 20 360 местных жителей.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
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