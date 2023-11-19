https://ria.ru/20231119/vsu-1910394912.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение силам четырех украинских механизированных бригад и уничтожили более 100 солдат... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:58

2023-11-19T13:58

2023-11-19T14:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение силам четырех украинских механизированных бригад и уничтожили более 100 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231119/reb-1910376281.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность