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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 19.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение силам четырех украинских механизированных бригад и уничтожили более 100 солдат... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:58
2023-11-19T13:58
2023-11-19T14:05
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском направлении нанесли поражение силам четырех украинских механизированных бригад и уничтожили более 100 солдат противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: потери ВСУ на Запорожском направлении составили более ста бойцов