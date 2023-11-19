https://ria.ru/20231119/vsu-1910344404.html

Потерявший ногу офицер ВСУ пожаловался на реакцию россиян на танки Leopard

Потерявший ногу офицер ВСУ пожаловался на реакцию россиян на танки Leopard - РИА Новости, 19.11.2023

Потерявший ногу офицер ВСУ пожаловался на реакцию россиян на танки Leopard

Весь план "большого" контрнаступления Киева основывался на надежде, что российские войска испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:11

2023-11-19T02:11

2023-11-19T02:11

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Весь план "большого" контрнаступления Киева основывался на надежде, что российские войска испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley, об этом заявил украинским СМИ потерявший ногу офицер ВСУ Николай Мельник, его слова приводит американский журнал Forbes.По его утверждению, украинские командиры искренне верили, что российские войска будут сразу же сдаваться в плен при виде западной военной техники. "Весь план большого контрнаступления основывался на простых вещах: *** (россиянин — Прим. ред.) видит Bradley, Leopard — и убегает", — цитирует Мельника издание.Однако, по его словам, командование ВСУ недооценило решимость россиян защищать занятые рубежи, в то время как украинские командиры начали допускать ошибки.Офицер добавил, что в то время, как солдаты ВСУ тщетно ждали поддержки своей авиации, которая, по его словам, "не прибыла", российские вертолеты Ка-52 методично уничтожали западные БМП Bradley, которые оказались уязвимыми для атак с воздуха.Как сообщает журнал, старший лейтенант Николай Мельник служит в рядах украинской армии уже девять лет, а перед широко анонсированным контрнаступлением вступил в 47-ю бригаду ВСУ."Контрнаступление Мельника оказалось коротким. В первый же день он наступил на мину и потерял ногу", — говорится в публикации.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231118/vsu-1910284065.html

https://ria.ru/20231118/naemniki-1910286029.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, forbes, ка-52 "аллигатор", киев