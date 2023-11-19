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В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение - РИА Новости, 19.11.2023
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17:21 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/veter-1910422080.html
В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение
В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение - РИА Новости, 19.11.2023
В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение
Непогода вызвала массовые нарушения энергоснабжения в Крыму и ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО), ведутся восстановительные работы, сообщило... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:21
2023-11-19T17:21
происшествия
россия
республика крым
красноярский край
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Непогода вызвала массовые нарушения энергоснабжения в Крыму и ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО), ведутся восстановительные работы, сообщило Минэнерго РФ. "19 ноября в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 30 метров в секунду) на территориях ряда регионов Сибирского федерального округа и Республики Крым произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства, приведшие к нарушению электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго. Так, по данным министерства, в Крыму по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) без энергоснабжения оставались около 50 тысяч человек, в Красноярском крае - более 45 тысяч в 144 населенных пунктах. В Алтайском крае без электроснабжения остались свыше 45,2 тысячи человек, в Кемеровской области - порядка 65 тысяч. В Новосибирской области из-за непогоды с нарушением энергоснабжения столкнулись до 30 тысяч человек, в Хакасии - до 37 тысяч, но массовых отключений в распредкомплексе на этих территориях не происходило, отметили в министерстве. По более мелким территориальным сетевым организациям информация еще уточняется. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, подчеркивается в сообщении.
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республика крым
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происшествия, россия, республика крым, красноярский край, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Красноярский край, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушилось энергоснабжение

В Крыму и ряде регионов СФО из-за сильного ветра нарушено энергоснабжение

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСильный ливень и шквалистый ветер
Сильный ливень и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сильный ливень и шквалистый ветер . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Непогода вызвала массовые нарушения энергоснабжения в Крыму и ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО), ведутся восстановительные работы, сообщило Минэнерго РФ.
«
"19 ноября в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер до 30 метров в секунду) на территориях ряда регионов Сибирского федерального округа и Республики Крым произошли массовые отключения объектов электросетевого хозяйства, приведшие к нарушению электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении Минэнерго.
Так, по данным министерства, в Крыму по состоянию на 13.00 (совпадает с мск) без энергоснабжения оставались около 50 тысяч человек, в Красноярском крае - более 45 тысяч в 144 населенных пунктах. В Алтайском крае без электроснабжения остались свыше 45,2 тысячи человек, в Кемеровской области - порядка 65 тысяч. В Новосибирской области из-за непогоды с нарушением энергоснабжения столкнулись до 30 тысяч человек, в Хакасии - до 37 тысяч, но массовых отключений в распредкомплексе на этих территориях не происходило, отметили в министерстве.
По более мелким территориальным сетевым организациям информация еще уточняется. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, подчеркивается в сообщении.
Автомобильное движение во время сильных ливней - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В ряде городов Приангарья отключили электроэнергию из-за усиления ветра
Вчера, 17:00
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымКрасноярский крайМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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