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В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника - РИА Новости, 19.11.2023
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08:52 19.11.2023 (обновлено: 09:48 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html
В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника
В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника - РИА Новости, 19.11.2023
В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника
Школьник признался в убийстве одноклассника, тело которого нашли в субботу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:52
2023-11-19T09:48
происшествия
ачинск
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Школьник признался в убийстве одноклассника, тело которого нашли в субботу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика поступило от его мамы в пятницу. В четверг он не вернулся из школы. Следователи возбудили уголовное дело и сообщили, что проверяют на причастность к преступлению сверстника погибшего и его отчима."Предварительным расследованием установлено, что около 15 часов 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Одноклассник взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. После осознания содеянного, подросток вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду", — говорится в публикации. В ведомстве уточнили, что подросток сам рассказал о трагических событиях. Рядом с местом происшествия следователи обнаружили следы крови, предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего, со следами крови. Кроме того, в пристройке нашли рюкзак потерпевшего и тележку со следами вещества бурого цвета. В СК отметили, что версия о возможной причастности отчима погибшего к преступлению не подтвердилась. Сам подросток находится в социальном учреждении.
https://ria.ru/20231118/ubiystvo-1910273156.html
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910020244.html
ачинск
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происшествия, ачинск, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника

Одноклассник убитого в Ачинске мальчика признался, что зарубил его топором

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияДом подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника
Дом подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Дом подростка, подозреваемого в убийстве одноклассника
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 19 ноя — РИА Новости. Школьник признался в убийстве одноклассника, тело которого нашли в субботу в Ачинске на западе Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Сообщение об исчезновении 12-летнего мальчика поступило от его мамы в пятницу. В четверг он не вернулся из школы. Следователи возбудили уголовное дело и сообщили, что проверяют на причастность к преступлению сверстника погибшего и его отчима.
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"Предварительным расследованием установлено, что около 15 часов 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Одноклассник взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы. После осознания содеянного, подросток вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазулька и сбросил тело в воду", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что подросток сам рассказал о трагических событиях. Рядом с местом происшествия следователи обнаружили следы крови, предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего, со следами крови.
Кроме того, в пристройке нашли рюкзак потерпевшего и тележку со следами вещества бурого цвета. В СК отметили, что версия о возможной причастности отчима погибшего к преступлению не подтвердилась. Сам подросток находится в социальном учреждении.
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ПроисшествияАчинскКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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