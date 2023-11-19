https://ria.ru/20231119/trevoga-1910447845.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.11.2023
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:26
2023-11-19T20:26
2023-11-19T20:26
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ прозвучал в 20.10 (по мск). Через две минуты тревогу объявили в Харьковской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Сумской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу