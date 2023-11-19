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В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам - РИА Новости, 19.11.2023
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16:36 19.11.2023 (обновлено: 16:56 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/sukhogruz-1910418661.html
В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам
В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам - РИА Новости, 19.11.2023
В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам
Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, сообщило управление... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:36
2023-11-19T16:56
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СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, сообщило управление мореходства Министерства транспорта страны. &quot;Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам&quot;, — говорится в пресс-релизе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы. Кроме того, еще один сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги. Капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. Управление отметило, что контакт с кораблем установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского Темрюка в порт Алиага в турецкой провинции Измир. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней. Предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. В итоге в Стамбуле серьезных инцидентов не произошло, а ветер оказался не настолько сильным, как ожидалось. При этом в ряде районов выпал снег, который почти сразу растаял. Основной удар стихии пришелся на черноморское побережье. В частности, в провинции Зонгулдак школы будут закрыты в понедельник из-за непогоды. В Стамбуле же лишь в пригороде Шиле на берегу Черного моря освободили от занятий учеников начальной и средней школы.
https://ria.ru/20231118/aviareysy-1910276744.html
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в мире, турция, стамбул, камерун
В мире, Турция, Стамбул, Камерун
В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам

Сухогруз Pallada сел на мель и разломился пополам из-за шторма у берегов Турции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, сообщило управление мореходства Министерства транспорта страны.
«

"Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", — говорится в пресс-релизе ведомства.

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Уточняется, что инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы.
Кроме того, еще один сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги. Капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. Управление отметило, что контакт с кораблем установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского Темрюка в порт Алиага в турецкой провинции Измир.
Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней. Предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. В итоге в Стамбуле серьезных инцидентов не произошло, а ветер оказался не настолько сильным, как ожидалось. При этом в ряде районов выпал снег, который почти сразу растаял. Основной удар стихии пришелся на черноморское побережье. В частности, в провинции Зонгулдак школы будут закрыты в понедельник из-за непогоды. В Стамбуле же лишь в пригороде Шиле на берегу Черного моря освободили от занятий учеников начальной и средней школы.
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