https://ria.ru/20231119/sukhogruz-1910418661.html

В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам

В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам - РИА Новости, 19.11.2023

В Турции сухогруз из-за шторма разломился пополам

Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, сообщило управление... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:36

2023-11-19T16:36

2023-11-19T16:56

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СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Сухогруз Pallada под флагом Камеруна сел на мель и разломился пополам из-за шторма у порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, сообщило управление мореходства Министерства транспорта страны. "Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам", — говорится в пресс-релизе ведомства.Уточняется, что инцидент произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с мск). По информации портала Marinetraffic, судно вышло 3 ноября из украинской Одессы. Кроме того, еще один сухогруз Kafkametler под флагом Турции подал сигнал тревоги. Капитан судна сообщил, что оно дрейфует в сторону волнореза в порту Эрегли. Управление отметило, что контакт с кораблем установить пока не удалось из-за шторма, начата спасательная операция. По данным ведомства, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского Темрюка в порт Алиага в турецкой провинции Измир. Синоптики объявили предпоследний, оранжевый уровень угрозы в Стамбуле на выходные из-за урагана местами до 110 километров в час и ливней. Предупреждения касаются и ряда других регионов Турции. В итоге в Стамбуле серьезных инцидентов не произошло, а ветер оказался не настолько сильным, как ожидалось. При этом в ряде районов выпал снег, который почти сразу растаял. Основной удар стихии пришелся на черноморское побережье. В частности, в провинции Зонгулдак школы будут закрыты в понедельник из-за непогоды. В Стамбуле же лишь в пригороде Шиле на берегу Черного моря освободили от занятий учеников начальной и средней школы.

https://ria.ru/20231118/aviareysy-1910276744.html

https://ria.ru/20231102/stambul-1906956841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, камерун