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В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2023
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15:25 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/stolknovenie-1910406887.html
В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека
В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2023
В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека
Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:25
2023-11-19T15:25
происшествия
советский район
джанкой
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. Уточняется, что ДТП произошло вблизи села Николаевка Советского района. "Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении города Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104", - говорится в сообщении. По данным полиции, водители обоих автомобилей и пассажир ВАЗ-2104 погибли на месте, а пассажир "Лада Калина" скончался в карете скорой помощи.
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советский район
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происшествия, советский район, джанкой, авто
Происшествия, Советский район, Джанкой, Авто
В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека

В Крыму в лобовом столкновении двух легковушек погибли четыре человека

© МВД по Республике Крым/ВКонтактеМесто ДТП, где четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма
Место ДТП, где четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма
© МВД по Республике Крым/ВКонтакте
Место ДТП, где четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики.
Уточняется, что ДТП произошло вблизи села Николаевка Советского района.
«
"Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении города Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водители обоих автомобилей и пассажир ВАЗ-2104 погибли на месте, а пассажир "Лада Калина" скончался в карете скорой помощи.
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ПроисшествияСоветский районДжанкойАвто
 
 
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