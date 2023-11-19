https://ria.ru/20231119/stolknovenie-1910406887.html

В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека

В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека - РИА Новости, 19.11.2023

В Крыму в ДТП с двумя легковушками погибли четыре человека

Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:25

2023-11-19T15:25

2023-11-19T15:25

происшествия

советский район

джанкой

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Советском районе Крыма, сообщает пресс-служба МВД республики. Уточняется, что ДТП произошло вблизи села Николаевка Советского района. "Водитель автомобиля "Лада Калина", двигаясь в направлении города Джанкоя, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2104", - говорится в сообщении. По данным полиции, водители обоих автомобилей и пассажир ВАЗ-2104 погибли на месте, а пассажир "Лада Калина" скончался в карете скорой помощи.

https://ria.ru/20231119/dtp-1910404836.html

советский район

джанкой

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происшествия, советский район, джанкой, авто