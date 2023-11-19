https://ria.ru/20231119/spetsbort-1910405664.html

Спецборт МЧС заберет еще 117 россиян из зоны палестинского конфликта

Спецборт МЧС заберет еще 117 россиян из зоны палестинского конфликта - РИА Новости, 19.11.2023

Спецборт МЧС заберет еще 117 россиян из зоны палестинского конфликта

Очередной спецборт МЧС России доставит еще 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:20

2023-11-19T15:20

2023-11-19T15:20

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очередной спецборт МЧС России доставит еще 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта, сообщается в Telegram-канале МЧС России."Очередной спецборт МЧС России доставит еще 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта. В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек. МЧС совместно с российским МИД продолжает работу по эвакуации россиян.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/vrachi-1910327883.html

россия

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа