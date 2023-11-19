https://ria.ru/20231119/rossiyane-1910434458.html

Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой

Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой - РИА Новости, 19.11.2023

Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой

Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T18:51

2023-11-19T18:51

2023-11-19T19:24

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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. "Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения. Он также поручил сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 558 соотечественников из 900 обратившихся. Из них 408 уже доставили на родину.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231119/zalozhniki-1910431560.html

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910412665.html

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