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Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой - РИА Новости, 19.11.2023
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18:51 19.11.2023 (обновлено: 19:24 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/rossiyane-1910434458.html
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой - РИА Новости, 19.11.2023
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой
Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T18:51
2023-11-19T19:24
в мире
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россия
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владимир путин
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. &quot;Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек&quot;, — написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения. Он также поручил сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 558 соотечественников из 900 обратившихся. Из них 408 уже доставили на родину.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231119/zalozhniki-1910431560.html
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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, владислав шапша, оон, хамас
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, Владислав Шапша, ООН, ХАМАС
Более ста вынужденно покинувших Палестину россиян разместят под Калугой

Около 130 вынужденно покинувших Палестину россиян разместят в Калужской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
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МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Порядка 130 эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.
«

"Граждане России, вынужденно покинувшие территорию Палестины, будут размещены в Калужской области. По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", — написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения. Он также поручил сотрудникам регионального правительства помочь им в этом вопросе.
Ранее сегодня в МИД сообщили, что Россия эвакуировала из сектора Газа 558 соотечественников из 900 обратившихся. Из них 408 уже доставили на родину.
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Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
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В миреИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинВладислав ШапшаООНХАМАС
 
 
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