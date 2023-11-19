https://ria.ru/20231119/prokopevsk-1910400590.html
В Прокопьевске ввели режим ЧС из-за урагана
В Прокопьевске ввели режим ЧС из-за урагана - РИА Новости, 19.11.2023
В Прокопьевске ввели режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации введен в Прокопьевске Кемеровской области из-за ураганного ветра, повреждены высоковольтные линии, произошла авария на гидроузле,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:43
2023-11-19T14:43
2023-11-19T14:43
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
новокузнецк
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_12e2091cad1a93eefee1966b0f45c95e.jpg
КЕМЕРОВО, 19 ноя- РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Прокопьевске Кемеровской области из-за ураганного ветра, повреждены высоковольтные линии, произошла авария на гидроузле, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Шкарабейников. Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели власти Новокузнецка. "С 19 ноября в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня порывы ветра достигали 34 м/с. В настоящий момент в числе основных вопросов, актуальных для нашего города - устранение повреждений на высоковольтных сетях, относящихся к организации "Россети". Наши ресурсоснабжающие предприятия готовы к приему электроэнергии и последующего снабжения абонентов", - написал Шкарабейников. Он уточнил, что специалисты также занимаются устранением аварии на гидроузле, чтобы возобновить для потребителей холодное водоснабжение. "О точных сроках подачи воды пока сказать сложно... Представители оперативных служб прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды. Далее начнется работа по подсчету ущерба", - написал глава города.
https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910389115.html
https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html
прокопьевск
кемеровская область
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_112:0:1809:1273_1920x0_80_0_0_4953023866b9ca28a0118b3d35356801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, кемеровская область, новокузнецк, россети
Происшествия, Прокопьевск, Кемеровская область, Новокузнецк, Россети
В Прокопьевске ввели режим ЧС из-за урагана
В Прокопьевске ввели режим ЧС, в городе повреждены высоковольтные линии