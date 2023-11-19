Власти Новокузнецка заявили о небывалом урагане с 1978 года
Власти Новокузнецка заявили о небывалом урагане с 1978 года, введен режим ЧС
© Прокуратура Кемеровской областиПадение дерева на автомобиль с людьми в результате урагана в Новокузнецке
© Прокуратура Кемеровской области
Падение дерева на автомобиль с людьми в результате урагана в Новокузнецке
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Новокузнецке Кемеровской области, город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
В воскресенье сильный ветер с порывами 30-35 метров в секунду проходит по городам Сибирского федерального округа, он срывает крыши со зданий, валит деревья, переворачивает остановки. В Новокузнецке госпитализирована женщина после того, как на нее упала вывеска "Спортмастер" с торгового центра. Кроме того, два человека погибли, еще двое пострадали после падения дерева на автомобиль около многоквартирного жилого дома в Заводском районе города.
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"Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! Работает городской штаб! Принято решение об объявлении режима повышенной готовности. Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутрегородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся локальные объекты теплоснабжения (котельные). Аварийные бригады Россетей работают над устранением аварий", - написал Кузнецов в Telegram-канале.
По его словам, из-за отсутствия электричества не работают трамваи и троллейбусы. Мэр Новокузнецка сообщил, что порывы ветра составляли 35-38 метров в секунду, объявлено формирование волонтерского штаба по устранению последний урагана.
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"Коммунальные службы выявляют все повреждения, оперативно с учетом степени бедствия принимают решения об очередности устранения аварийного объекта. Вместе с тем, сил на одновременное устранение всех аварий не хватает. Обращаюсь к вам, уважаемые новокузнечане! Нам необходима дополнительная рабочая сила... Если вы старше 18 лет и готовы физически помочь восстановить свой родной город, звоните по телефону +7-950-573-55-31", - сообщил Кузнецов.