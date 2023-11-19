https://ria.ru/20231119/novokuznetsk-1910390767.html

В Новокузнецке из-за разгула стихии объявили режим ЧС

В Новокузнецке из-за разгула стихии объявили режим ЧС - РИА Новости, 19.11.2023

В Новокузнецке из-за разгула стихии объявили режим ЧС

Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:31

2023-11-19T13:31

2023-11-19T14:22

происшествия

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – РИА Новости. Дерево упало на автомобиль в Новокузнецке, в котором находились четыре человека, два из них погибли, двое травмированы, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области."Девятнадцатого ноября… около 14 часов 30 минут (10.30 мск) поступило сообщение об обнаружении в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома в Заводском районе города Новокузнецка тел 58-летнего мужчины и 60-летней женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство. В момент произошедшего в салоне автомобиля также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина. С телесными повреждениями они госпитализированы в медицинское учреждение... По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц)", – сообщает ведомство.В ведомстве уточнили, что дерево упало в момент движения автомобиля.В настоящее время на месте работает следственная группа. В рамках расследования уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские, которые установят причины смерти погибших. Следователям СК России также предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к предотвращению опасных последствий.Как в свою очередь сообщает прокуратура области, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб незамедлительно выехал прокурор Заводского района Новокузнецка Павел Полозов."Прокуратурой области организована проверка обстоятельств произошедшего, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.Сообщалось, что шквалистый ветер пришел в регион в ночь на воскресенье, он сорвал крыши со зданий, повалил деревья и перевернул остановки. Упавшей с торгового центра Новокузнецка вывеской травмировало проходившую мимо женщину, она госпитализирована. Стихия до сих пор бушует в Кузбассе.

https://ria.ru/20231119/vyveska-1910374419.html

https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф), россия, кемеровская область