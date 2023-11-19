https://ria.ru/20231119/miss_vselennaya-1910353476.html
Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 19.11.2023
Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
Победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Х. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T07:12
2023-11-19T07:12
2023-11-19T09:36
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Х."Шейнис Паласиос стала мисс Вселенная — 2023", — говорится в публикации.Россию представляла победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева.Финал международного конкурса "Мисс Вселенная" проходил в Сальвадоре. В следующем году его примет Мексика.
https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html
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мисс россия, никарагуа, сальвадор, мексика, россия
Шоубиз, Мисс Россия, Никарагуа, Сальвадор, Мексика, Россия
Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила участница от Никарагуа Шейнис Паласиос