https://ria.ru/20231119/miss_vselennaya-1910353476.html

Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная" - РИА Новости, 19.11.2023

Объявлена победительница конкурса "Мисс Вселенная"

Победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Х. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T07:12

2023-11-19T07:12

2023-11-19T09:36

шоубиз

мисс россия

никарагуа

сальвадор

мексика

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Победительницей 72-го конкурса "Мисс Вселенная" стала 23-летняя модель из Никарагуа Шейнис Паласиос, сообщили организаторы в соцсети Х."Шейнис Паласиос стала мисс Вселенная — 2023", — говорится в публикации.Россию представляла победительница национального конкурса "Мисс Россия" Маргарита Голубева.Финал международного конкурса "Мисс Вселенная" проходил в Сальвадоре. В следующем году его примет Мексика.

https://ria.ru/20230919/konkursy-1897003903.html

никарагуа

сальвадор

мексика

россия

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2023

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