https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910390480.html
Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма
Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма - РИА Новости, 19.11.2023
Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма
Штормовой ветер в Красноярске и центральных и южных районах края сохранится минимум до вечера воскресенья, при этом ситуация находится под контролем, сообщил у... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T13:25
2023-11-19T13:25
2023-11-19T13:25
михаил котюков
красноярск
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Красноярске и центральных и южных районах края сохранится минимум до вечера воскресенья, при этом ситуация находится под контролем, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор края Михаил Котюков. Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что в краевой столице ветер повредил дома, соцучреждения и дороги более чем на 50 участках. "Из-за сильного ветра в крае оперативные службы сегодня работают в режиме повышенной готовности. Ситуация с отключениями электричества в муниципалитетах находится под контролем. Ремонтные подразделения сетевых организаций устраняют последствия аварий... Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19.00. Поручил главам следить за ситуацией и оперативно докладывать об обстановке", - говорится в сообщении губернатора. По его данным, в ряде городов и районов края пострадали крыши, в том числе социальных объектов. Пострадавших нет. "Кровли будут восстановлены. Прошу всех жителей края соблюдать меры предосторожности. О них спасатели информируют в смс-рассылках и через системы оповещения", - сообщил глава региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил котюков, красноярск, происшествия, красноярский край
Михаил Котюков, Красноярск, Происшествия, Красноярский край
Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма
Котюков: ветер в Красноярске сохранится минимум до вечера воскресенья
КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости.
Штормовой ветер в Красноярске и центральных и южных районах края сохранится минимум до вечера воскресенья, при этом ситуация находится под контролем, сообщил у себя в Telegram-канале
губернатор края Михаил Котюков.
Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что в краевой столице ветер повредил дома, соцучреждения и дороги более чем на 50 участках.
"Из-за сильного ветра в крае оперативные службы сегодня работают в режиме повышенной готовности. Ситуация с отключениями электричества в муниципалитетах находится под контролем. Ремонтные подразделения сетевых организаций устраняют последствия аварий... Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19.00. Поручил главам следить за ситуацией и оперативно докладывать об обстановке", - говорится в сообщении губернатора.
По его данным, в ряде городов и районов края пострадали крыши, в том числе социальных объектов. Пострадавших нет.
"Кровли будут восстановлены. Прошу всех жителей края соблюдать меры предосторожности. О них спасатели информируют в смс-рассылках и через системы оповещения", - сообщил глава региона.
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