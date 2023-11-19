https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910390480.html

Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма

Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма - РИА Новости, 19.11.2023

Власти Красноярского края рассказали о ситуации в регионе на фоне шторма

Штормовой ветер в Красноярске и центральных и южных районах края сохранится минимум до вечера воскресенья, при этом ситуация находится под контролем, сообщил у... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:25

2023-11-19T13:25

2023-11-19T13:25

михаил котюков

красноярск

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Штормовой ветер в Красноярске и центральных и южных районах края сохранится минимум до вечера воскресенья, при этом ситуация находится под контролем, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор края Михаил Котюков. Ранее мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что в краевой столице ветер повредил дома, соцучреждения и дороги более чем на 50 участках. "Из-за сильного ветра в крае оперативные службы сегодня работают в режиме повышенной готовности. Ситуация с отключениями электричества в муниципалитетах находится под контролем. Ремонтные подразделения сетевых организаций устраняют последствия аварий... Согласно прогнозу, сильный ветер сохранится минимум до 19.00. Поручил главам следить за ситуацией и оперативно докладывать об обстановке", - говорится в сообщении губернатора. По его данным, в ряде городов и районов края пострадали крыши, в том числе социальных объектов. Пострадавших нет. "Кровли будут восстановлены. Прошу всех жителей края соблюдать меры предосторожности. О них спасатели информируют в смс-рассылках и через системы оповещения", - сообщил глава региона.

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красноярск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил котюков, красноярск, происшествия, красноярский край