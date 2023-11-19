https://ria.ru/20231119/kherson-1910355156.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T07:56
2023-11-19T07:56
2023-11-19T07:56
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном киевским военным Херсоне, сообщил в воскресенье назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. "В Днепровском районе города раздаются взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Глава военной администрации Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе