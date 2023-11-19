https://ria.ru/20231119/izrail-1910383107.html

Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем

Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем - РИА Новости, 19.11.2023

Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует побережье Красного моря, предупредило о намерении атаковать любые связанные с... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:12

2023-11-19T12:12

2023-11-19T12:17

в мире

йемен

израиль

красное море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует побережье Красного моря, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. "Ввиду жестокой израильско-американской агрессии, которой подвергается сектор Газа..., вооруженные силы Йемена объявляют, что будут нацеливаться на все корабли под флагом сионистского образования, суда, эксплуатируемые израильскими компаниями и принадлежащие израильским компаниям", - сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена также призывают все страны мира отозвать своих граждан среди экипажей этих кораблей, избегать транспортировки товаров и использования этих судов, а также находиться от них на безопасном расстоянии во время движения в море", - добавил Сариа. Ранее хуситы несколько раз взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы города Эйлата на юге Израиля.

https://ria.ru/20231118/feyki-1910285385.html

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красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году