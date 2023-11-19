https://ria.ru/20231119/izrail-1910383107.html
Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем
Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем - РИА Новости, 19.11.2023
Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует побережье Красного моря, предупредило о намерении атаковать любые связанные с... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:12
2023-11-19T12:12
2023-11-19T12:17
в мире
йемен
израиль
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует побережье Красного моря, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. "Ввиду жестокой израильско-американской агрессии, которой подвергается сектор Газа..., вооруженные силы Йемена объявляют, что будут нацеливаться на все корабли под флагом сионистского образования, суда, эксплуатируемые израильскими компаниями и принадлежащие израильским компаниям", - сообщил в эфире телеканала "Аль-Масира" военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "Вооруженные силы Йемена также призывают все страны мира отозвать своих граждан среди экипажей этих кораблей, избегать транспортировки товаров и использования этих судов, а также находиться от них на безопасном расстоянии во время движения в море", - добавил Сариа. Ранее хуситы несколько раз взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы города Эйлата на юге Израиля.
https://ria.ru/20231118/feyki-1910285385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, израиль, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Израиль, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы в Йемене планируют атаковать любые корабли, связанные с Израилем
Хуситы в Йемене предупредили, что будут атаковать корабли, связанные с Израилем