https://ria.ru/20231119/gaza-1910356359.html
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа - РИА Новости, 19.11.2023
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа
По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:27
2023-11-19T08:27
2023-11-19T08:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA. По его информации, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля "взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа". Кроме того, как передало агентство, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.
https://ria.ru/20231118/vrachi-1910327883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа
WAFA: жертвами израильских ударов по домам в секторе Газа стали 15 человек