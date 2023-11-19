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СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа - РИА Новости, 19.11.2023
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08:27 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/gaza-1910356359.html
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа - РИА Новости, 19.11.2023
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа
По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:27
2023-11-19T08:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA. По его информации, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля "взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа". Кроме того, как передало агентство, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.
https://ria.ru/20231118/vrachi-1910327883.html
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Дарья Буймова
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60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа

WAFA: жертвами израильских ударов по домам в секторе Газа стали 15 человек

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA.
По его информации, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля "взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа".
Кроме того, как передало агентство, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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