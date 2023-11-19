https://ria.ru/20231119/gaza-1910356359.html

СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа

СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа - РИА Новости, 19.11.2023

СМИ пишут об израильских ударах по домам в секторе Газа

По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:27

2023-11-19T08:27

2023-11-19T08:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 палестинцев погибли на рассвете в воскресенье после того, как израильские военные самолеты разбомбили два жилых дома в лагерях беженцев в Нусейрате и Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA. По его информации, 13 палестинцев погибли после того, как авиация Израиля "взорвала дом семьи Зухд в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа". Кроме того, как передало агентство, женщина и ее ребенок были убиты, еще несколько человек получили ранения в результате обстрела дома семьи Абу Акара недалеко от Европейской больницы к юго-востоку от города Хан-Юнис на юге сектора.

https://ria.ru/20231118/vrachi-1910327883.html

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году